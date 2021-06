Michele Mirabella racconta Dante in San Francesco

Sarà Michele Mirabella, il ‘professore’ della tv italiana, il protagonista dell’evento che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha organizzato venerdì (2 luglio), alle 21, per festeggiare l’ottavo anniversario della riapertura del complesso di San Francesco.

La chiesa sarà infatti, ancora una volta, la magica cornice di questo appuntamento fisso dell’estate, anche in questi tempi difficili di pandemia.

Mirabella, accompagnato dall’Orchestra Mercadante diretta da Maurizio Dones, presenterà lo spettacolo, di cui è anche autore, Ma misi me per l’alto mare aperto… in cui i passi più celebri della Commedia dantesca si intrecciano con esecuzioni musicali sulle note di Mozart, Olshanetsky, Piazzola, Hershkovitsh e dello stesso Dones.

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il “professore”, propone un coinvolgente percorso sul sommo poeta. Un viaggio arricchito da molteplici riferimenti ad altri “grandi” della tradizione letteraria, che fa di questo spettacolo un vero e proprio excursus nella storia della letteratura italiana nei secoli.

Un percorso attraverso le figure iconiche del capolavoro dantesco, da Ulisse e Paolo e Francesca, da Manfredi fino alla beatitudine della Vergine Maria.

L’orchestra mercadante, diretta da Maurizio Dones, vedrà Rocco Debernardis al clarinetto, Leo Binetti al pianoforte, Fabrizio Signorile e Alessandro Fiore al violino, Francesco Capuano alla viola, Elia Ranieri al violoncello e Giuseppe Latrofa al contrabbasso.

In questo 2021 ‘dantesco’ non poteva mancare un tributo da parte della Fondazione, che ha scelto l’occasione più importante per regalare alla città una serata tra cultura, musica e intrattenimento, in cui le grandi doti di narratore di Michele Mirabella incontrano le eterne rime dell’Alighieri.

Biglietti gratuiti online fino ad esaurimento dei posti disponibili dalle 12 di mercoledì 30 giugno fino alle 12 di venerdì 2 luglio su www.fondazionecarilucca.it