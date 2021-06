Barga, valzer di deleghe nella giunta Campani

Valzer di deleghe nella giunta di Barga. La sindaca Caterina Campani formalizzerà ufficialmente lunedì prossimo (28 giugno), alcune modifiche relative alle deleghe alla luce anche dell’ingresso in Consiglio comunale nel gruppo di maggioranza del consigliere Filippo Lunardi. Tra le novità l’introduzione della delega allo sport che tocca a Tonini mentre l’urbanistica va a Romagnoli con politiche ambientali e sviluppo economico.

“Ho ritenuto – spiega la sindaca Campani – di modificare alcune deleghe. Lo sport sarà materia inserita all’interno della giunta che affiderò all’assessore Lorenzo Tonini che già si occupa di istruzione e trasporti. All’assessora Francesca Romagnoli andrà invece la delega all’urbanistica. Considerato che siamo in fase di partenza del nuovo piano operativo che vede un collegamento diretto con le politiche ambientali e dello sviluppo economico, ho ritenuto necessario avere un’unica regia a livello di assessorato, premesso che ci sarà ovviamente un coinvolgimento di tutta la giunta, del gruppo consiliare oltre che un confronto con la minoranza su questo atto di programmazione significativo per l’amministrazione”.

“Per quanto riguarda invece il consigliere Filippo Lunardi avrà una delega per la valorizzazione delle produzioni agricole locali; questo è uno dei temi che stanno a cuore all’Amministrazione Comunale che ha già lanciato il progetto Il paniere di Barga che punta proprio a promuovere la produzione di qualità del nostro territorio. Ci tengo a ribadire – prosegue la prima cittadina – che andremo avanti a lavorare in stretta collaborazione tra assessori e consiglieri, per progetti specifici e iniziative nei vari ambiti, in modo da valorizzare l’importanza e la partecipazione di tutti e tutte alla vita amministrativa del Comune. Un metodo di lavoro che voglio sostenere ancora con più convinzione oggi che stiamo programmando i prossimi mesi di attività in considerazione dell’attenuarsi delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid_19”.

Sul sito del Comune di Barga, una volta formalizzate ufficialmente, sarà possibile consultare i dettagli delle deleghe.