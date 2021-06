Cimitero urbano, partono i lavori alle arcate nord

Da giovedì (1 luglio), nel cimitero urbano di Lucca partirà il cantiere per i lavori di consolidamento strutturale e di manutenzione straordinaria che interesseranno le arcate monumentali lato nord. L’amministrazione comunale avvisa i visitatori, le aziende funebri e quelle di lavorazioni marmi che il transito pedonale e veicolare all’interno del cimitero urbano potrà essere momentaneamente sospeso nell’area del cantiere e nelle sue vicinanze.

L’accesso potrà essere consentito puntualmente mettendosi in comunicazione preventivamente con l’Ufficio tecnico di Lucca Riscossione e Servizi srl, direttamente presso il cimitero stesso o tramite recapito telefonico 0583-496533. Inoltre per permettere lo svolgimento dei lavori, gli arredi posti sopra le sepolture della zona interessata, verranno censiti e conservati in luogo sicuro.