La scuola dell’infanzia di Valdottavo è stata intitolata a Ivo Bertagna, storico insegnante, amministratore e figura molto amata nel territorio di Borgo a Mozzano.

Alla cerimonia, che si è tenuta questa mattina (26 giugno) proprio di fronte all’edificio recentemente riqualificato, hanno partecipato il sindaco Patrizio Andreuccetti, la dirigente dell’istituto comprensivo di Borgo a Mozzano, Giovanna Stefani e i familiari di Ivo Bertagna. Presenti anche le insegnanti della scuola e gli amministratori del comune di Borgo a Mozzano.

“Abbiamo scelto di dedicare la scuola a Bertagna – ha commentato il sindaco – per rendere omaggio non solo all’uomo, ma a tutto il territorio. Bertagna è stato un personaggio di spicco per Borgo a Mozzano, uno storico insegnante di Valdottavo, un amministratore attento e di grandissima cultura. Con questa intitolazione vogliamo ricordarlo, sempre, e, allo stesso tempo, valorizzarne la figura, l’impegno, l’attaccamento alla sua terra.

Ivo Bertagna

Nato a Domazzano nel 1922, Bertagna ha iniziato giovanissimo l’attività di maestro elementare. Dopo aver insegnato a Corsagna, Vico, Villa a Roggio e Gello, è arrivato negli anni Sessanta a Valdottavo, dove è poi rimasto fino alla pensione, nel 1982. Non solo maestro, ma anche responsabile del Centro di Lettura serale per adulti, che ha tenuto attivo per molti anni proprio a Valdottavo. Bertagna, che ha ricoperto anche il ruolo di assessore alle finanze, si è sempre contraddistinto per la vasta preparazione culturale e il grande impegno per l’educazione popolare. È scomparso nel 1991.

La scuola di Valdottavo

La nuova scuola dell’infanzia di Valdottavo è stata inaugurata nel 2019. Tre mesi di intensi lavori, realizzati grazie a 466mila euro di fondi governativi, hanno restituito ai bambini e a tutto il personale scolastico un edificio completamente riqualificato e antisismico. Al suo interno sono stati rinnovati gli arredi, come banchi, armadi, giochi, ma anche i bagni e i pavimenti sono stati ristrutturati. Inoltre la scuola è dotata di un nuovo impianto di riscaldamento, di un impianto elettrico a basso consumo e di un giardino più bello, moderno e sicuro.