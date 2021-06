Si accendono le sere d’estate ad Altopascio e frazioni

L’estate addosso di Altopascio, organizzata dall’amministrazione comunale insieme a tutte le anime culturali e commerciali del territorio, inizia dai commercianti del centro e delle frazioni. Dal prossimo fine settimana, infatti, prende ufficialmente il via il fitto programma estivo, che accompagnerà il paese e i cittadini in settimane piene di appuntamenti, di spettacoli sotto le stelle, di divertimento, tra musica, teatro, cultura, cibo e shopping. Il programma completo, che porterà ad Altopascio anche nomi di richiamo nazionale, sarà ufficialmente presentato in settimana. Intanto, però, ci sono già importanti novità.

La prima si chiama Le Notti Incantate by Favoleggiando di fiaba in fiaba e sono gli appuntamenti organizzati e fortemente voluti dal Centro commerciale naturale di Altopascio, in collaborazione con il Comune, che trasformeranno il centro paese in un’atmosfera fiabesca. Il progetto è ideato da Vitalba Scalia creatrice della manifestazione Lucca Bimbi e da Samanta Pardini di Incanto Party. Ad Altopascio si parte venerdì (2 luglio), dalle 21, con di Alice nel Paese delle Meraviglie e i suoi personaggi irriverenti e magici, dal Cappellaio Matto alla Regina di Cuori, dal Bianconiglio allo Stregatto. Venerdì 9 luglio, invece, va in scena Pinocchio e il 23 luglio l’appuntamento è con Le Principesse Disney. Tre appuntamenti dedicati al mondo delle fiabe con personaggi incantati, giochi, fabe narrate, laboratori, e negozi aperti fino a tardi sera.

A Spianate, invece, l’appuntamento è per domenica 4 luglio, quando si terrà il primo evento organizzato dal Centro commerciale naturale della frazione più popolosa del comune. Festa sotto i fiori – A Spianate…serata d’altri tempi, questo il titolo della manifestazione che trasformerà il centro della frazione, lungo via Mazzei, in un giardino fiorito pedonale, aperto a tutti coloro che avranno voglia di trascorrere una serata diversa in compagnia. Lungo la via principale di Spianate, addobbata con i festoni floreali che resteranno per l’intera estate, infatti, si terrà per la prima volta una cena sotto le stelle, organizzata dai commercianti con la collaborazione di tutto il paese. Il tutto animato e arricchito da allestimenti a stile contadino, che trasformeranno il centro della frazione con installazioni e abiti a tema, musica e intrattenimento per l’intera serata. Per prenotarsi alla cena occorre chiamare i numeri: 347.2962616 (Michela); 366.5060267 (Donato). La giornata inizierà alle 17 con la caccia al tesoro per grandi e piccoli per le vie della frazione. Per iscriversi: 338.6352228.