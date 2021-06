Questo pomeriggio (26 giugno) in occasione della giornata in ricordo della battaglia di Solferino, sotto la loggia di Palazzo Pretorio si è svolta la premiazione del concorso d’arte Contro le discriminazioni promosso dalla Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca.

Un concorso, nato con lo scopo di promuovere la cultura delle differenze e di combattere gli stereotipi, al quale hanno partecipato non solo tante associazioni del territorio ma anche tante scuole.

Foto 3 di 8















Alla premiazione – dove è passato per un saluto anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini – i vincitori, con tanta emozione, hanno letto di fronte al pubblico alcuni estratti delle loro opere letterarie e sono stati proiettati i video in gara.

In palio tre premi da 200 euro della Croce Rossa di Lucca per la sezione arte creativa, arte grafica e arte performativa. Ai vincitori di questo particolare titolo è stato assegnato anche il titolo di ambasciatori dei Principi e valori della Croce Rossa. Ai vincitori del Premio Alessandro Bertolucci, invece, sono stati donati 500 euro grazie al Comune di Lucca.

Ma parliamo dei vincitori.

Il premio Croce Rossa è stato consegnato a Super Cri di Alessandro Ricci; Io sono l’altro della Scuola di musica gruppo Hdemici e a Nocolor di Paolo Andrea Boncristiano.

Il premio Out of the box è andato invece a Basta – Bisogna Amare Senza Timore Alcuno dell’associazione Ancic.

L’atteso premio Alessandro Bertolucci, primo delegato dei diritti umani, è stato conferito a Credo negli esseri umani del liceo Chini Michelangelo di Lido di Camaiore e alla scuola Italo Calvino di Montecarlo.

Il premio Autlook è stato vinto invece dall’Istituto comprensivo statale di Montecarlo e Villa Basilica.

Il premio In Pasta, Cibo e Convivio è andato a Il Privilegio– Tampon Tax di Vittoria Fabrizi, all’opera “Una fiaba per tutti – I tre porcellini fra esplorazione tattile e Caa” – Riabilitazione e creatività e “Colori” dei piccoli ma già grandi artisti Red Brothers.

Il premio associazione Sclerosi Tuberosa- Aps (premio: due tele del progetto ‘Stare assieme’) è stato vinto da Dontriade di Col3A1 e dall’opera “Boys / Girls” di Rolenzo.

Il premio Amnesty International gruppo 201 Lucca (Premio: Abbonamento Amnesty) è stato invece vinto dalla bellissima opera La forza della speranza di Silvia Pardini.

Premio speciale della giuria vinto invece dall’opera “Stessa sostanza…manifestazioni diverse” della scuola Il Nido, dalla scuola primaria C. Piaggia San Cassiano a Vico per “Gli altri sono un dono” (solo nell’incontro ci scopriamo dono reciproco).

I premi speciali Croce rossa, consegnati dal presidente Fabio Bocca e dal vice presidente Giuseppe Lembo, sono andati a Un lupo cacciatore della Scuola primaria di Massa Macinaia Don Aldo Mei, aggiudicatasi il premio creatività e neutralità, mentre il premio movimento internazionale e umanità è stato vinto dall’Iis Carrara – Nottolini – Busdraghi. L’Istituto ha partecipato al concorso con ben tre opere per ciascuna categoria in gara. La scuola ha inoltre dato in prestito all’associazione il pc e il proiettore che sono stati utilizzati durante tutto il corso dell’evento.

Tra i vincitori anche scuole lontane dalla nostra Provincia: Il Premio Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e unità è andato infatti all’opera “L’uguaglianza nella differenza” della scuola primaria Balducci di Sesto Fiorentino. Il Premio controcorrente e Universalità è stato vinto invece da “Discriminare non è forza” della scuola secondaria di primo grado F. Morvillo di Roma.

Per il premio comitato internazionale e indipendenza ha vinto l’opera Prima di discriminare…pensa, scuola primaria Lorenzini di San Pietro a Vico, mentre il premio imparzialità e parità di genere è andato all’opera Partita di genere dell’istituto comprensivo Don Milani di Viareggio.

Il prestigioso Premio Henry Dunant e volontariato è stato vinto da Diversi=Migliori, opera dei ragazzi della scuola media internazionale di Viale San Concordio.

Consegnata una targa celebrativa anche all’avvocato Michele De Francesca che nell’ultimo anno ha supportato, con affetto e a titolo gratuito, il comitato.

All’evento presente anche una rappresentanza del corpo delle infermiere volontarie, ausiliario delle forze armate.

A settembre – come è stato annunciato durante l’evento – 5 delle opere vincitrici saranno esposte ad un’altra mostra (ancora in work in progress) promossa da Croce Rossa e Fondazione Banca Del Monte di Lucca. Tra queste: Dontriade, La forza della speranza, Il privilegio e il collage di Valentina Tozzi.