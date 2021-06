Doppio appuntamento con Bobo Rondelli e Tancredi allo Sky Stone & Songs

Doppio appuntamento questa settimana allo Sky Stone & Songs con due firmacopie molto diversi tra loro per proposta musicale e pubblico che si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Si inizia il 30 giugno, alle 18,30, con l’incontro con Bobo Rondelli che incontrerà i fan per firmare le copie del suo ultimo cd Cuore libero, che sta riscontrando un grande successo sia da parte della critica, sia da parte dei fan di sempre del cantautore livornese.

Rondelli – che ha da poco ricevuto il Premio De André alla carriera – pubblica il suo nono album, che arriva dopo 4 anni dall’ultimo lavoro ‘Anime storte’ e prosegue il suo cammino introspettivo, proponendo un viaggio intimo e malinconico, che lo vede guardarsi dentro senza pietà, esplorando territori sempre difficili come quello dell’amore e dei sentimenti. Prodotto da Davide Fatemi, l’album si avvale degli arrangiamenti orchestrali di Claudio Laucci che è anche co-autore delle musiche. Non mancano nel disco – arricchito dai cori di Jole Canelli – anche presenze ‘familiari’ per Rondelli, quali Valerio Fantozzi, Simone Padovani e Steve Lunardi, Leonardo Marcucci alle chitarre.

Il secondo appuntamento è per il giorno dopo e si cambia totalmente musica: giovedì (1 luglio), a partire dalle 15, sarà infatti allo Sky Stone Tancredi, reduce dal successo dell’edizione di quest’anno di Amici.

Tancredi incontrerà i fan per firmare la copia di Iride, il suo ep d’esordio una volta uscito dal talent di Maria De Filippi.

Anche questo incontro sarà organizzato – come già quello con Deddy – nel pieno rispetto delle norme anti-covid, per garantire la massima sicurezza a chi vi prende parte. La fila, quindi, si snoderà sotto gli alberi di piazza Napoleone, dove gli spazi consentono il rispetto del distanziamento sociale.

L’incontro è possibile solo una persona per volta – quella titolare del pass – all’ingresso sarà misurata la temperatura e, all’interno, è obbligatorio indossare sempre la mascherina.

Una volta terminato l’incontro, non sarà possibile sostare di fronte o nelle vicinanze del negozio, per non creare occasioni di assembramento.

Il 19enne Tancredi è stato uno dei protagonisti assoluti dell’edizione di Amici 20. Figlio di genitori separati, vive a Milano assieme al padre e ai suoi due fratelli. Ha frequentato il liceo classico, ma anche quando era a scuola, la sua grande passione è sempre stata la musica. Ed è proprio a scuola che inizia a scrivere i primi brani: all’inizio si divertiva a comporre in rima, ma con il tempo ha acquisito una maggiore sicurezza e trovato una sua piena identità

Per informazioni o per sapere la disponibilità di posti, si può scrivere alla mail: info@skystoneandsongs.it oppure telefonare allo 0583.491389.