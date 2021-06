Il povero Ettore, abbandonato dalla sua famiglia, non lo accetta e si ferisce!

Il 4 zampe ha urgentissimo bisogno di aiuto!

Foto 3 di 5









Ettore è un cucciolone di soli 8 mesi, di taglia grande e certo non meritava tutta questa sofferenza! Lui era felice, aveva una casa e una famiglia che lo aveva accolto a soli 2 mesi di vita e che credeva lo amasse. Invece non era così e da un giorno all’altro ha perso tutto, si è ritrovato senza nulla, solo con degli estranei, in una gabbia.

Lo hanno mandato via, il cucciolotto era cresciuto ed era impegnativo occuparsi di lui meglio mandarlo via. Lui non capisce il perché di tutto questo, lui si dispera, non mangia, non vuole uscire dalla gabbia,

piange e si sta rovinando il muso ferendosi continuamente nel tentativo di mangiare la rete metallica del suo recinto.

Al canile cercano di consolarlo come possono, ma non serve : lui è disperato e l’unica cosa che potrebbe aiutarlo sarebbe una vera famiglia che lo accogliesse, riuscendo a consolarlo e ridargli un po’ di gioia di vivere.

“Per favore – l‘appello di Lida Versilia – qualcuno si faccia avanti e aiuti questa

povera creatura … è davvero una pena vederlo così. È sano, vaccinato e con regolare microchip.

Per info: Associazione L.I.D.A. Versilia

Fabio-347-2612527; Maria Grazia-347-7780841; Michela-347-7413043