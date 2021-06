Infermieri all’Asl Toscana Nord Ovest: nuove funzioni per i dirigenti delle strutture complesse

Il dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il più numeroso tra i dipartimenti della Asl, conta infatti oltre 8mila dipendenti tra infermieri, ostetriche e operatori socio sanitari (Oss), continua la propria riorganizzazione interna.

Lo evidenzia il direttore di dipartimento delle professioni infermieristiche e della professione ostetrica, Mirco Gregorini, che annuncia l’avvio di nuove attribuzioni di funzioni a partire dal prossimo primo luglio. I cambiamenti in atto nella complessa macchina organizzativa erano già partiti nei giorni scorsi con l’assegnazione di 7 nuovi incarichi dirigenziali di prossimità, ovvero di dirigenti infermieristici assegnati ai territori.

Dal primo luglio ad altri 7 dirigenti verranno assegnati altrettanti incarichi di cui 4 di Unità operativa complessa: Uliana Valleroni Zona Versilia (Ospedale e territorio), Anna Fornari Zona Apuana (Ospedale e territorio), Roberto Giuliani Zona Valli Etrusche (Ospedali e territorio), Chiara Pini Uoc Livorno, Paolo Galoppini Uoc Lucca, Andrea Lenzini Uoc Programmazione controllo delle risorse, Moira Borgioli Uoc Progettazione, sviluppo, formazione e ricerca.

“Le aree dipartimentali Programmazione e controllo risorse e Indirizzo, progettazione e monitoraggio – continua Gregorini – rappresentano le due anime del dipartimento con una diversa mission ma in sinergia tra di loro. L’area programmazione e controllo risorse a connotazione gestionale fondamentale per la trasformazione in azioni delle progettualità e obiettivi del dipartimento e l’area indirizzo, progettazione e monitoraggio votata alla innovazione e sviluppo e quindi con lo sguardo rivolto al futuro a garanzia del costante aggiornamento delle azioni da realizzare”.

“Con questo ulteriore ultimo passaggio – chiude Gregorini – il dipartimento mette a segno un altro importante tassello per la prossima piena realizzazione di una nuova organizzazione interna in grado di aderire sempre più alla offerta di salute a favore dei cittadini.”.