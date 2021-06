Sciopero generale nell’igiene ambientale, a rischio mercoledì i servizi di Ascit e Sistema Ambiente

Ascit Servizi Ambientali Spa e Sistema Ambiente informano che, in relazione alla proclamazione dello sciopero generale dei lavoratori del comparto dell’igiene ambientale promosso dalle organizzazioni sindacali Fiadel, Cgil, Cisl, Ultratrasporti per l’intera giornata di mercoledì (30 giugno) non sarà garantito il regolare svolgimento dei servizi nei Comuni di Altopascio, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Lucca Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Sillano Giuncugnano, Villa Basilica.



Saranno garantiti i servizi essenziali previsti per legge. Il servizio riprenderà regolarmente giovedì (1 luglio).

Per ulteriori informazioni per il servizio a Lucca: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.