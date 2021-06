Solidarietà e rispetto della dignità: apre a San Marco l’emporio solidale della Misericordia di Lucca

Restituire dignità a chi si trova in difficoltà economica e dare un aiuto concreto alle persone. Con questo duplice obiettivo nasce l’emporio solidale della Misericordia di Lucca, uno spazio per la distribuzione gratuita di generi alimentari a media e lunga conservazione, che sarà inaugurato in via Corte Natta a San Marco domani (martedì 29 giugno) alle 17. Secondo nel comune dopo quello della Caritas a San Vito, l’emporio garantirà la possibilità di scelta dei prodotti in base alle proprie specifiche esigenze.

“Da un po’ di tempo la Misericordia di Lucca voleva allargare il suo raggio d’azione per offrire altri tipi di servizi alla popolazione lucchese, oltre alla distribuzione di pacchi alimentari svolta durante la piena pandemia – afferma il proposto della Misericordia Luca Papeschi – Così abbiamo accolto il progetto della confederazione nazionale delle misericordie, l’istituzione di nuovi empori solidali. Il nostro a San Marco sarà il secondo di tutta la provincia: uno spazio dove distribuire derrate alimentari a medio-lunga conservazione, cui si accede attraverso un centro d’ascolto da noi gestito”.

Basta presentare la richiesta, chiamando il numero 0583.492003 dello sportello Chiamata sociale della Misericordia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Dopo un primo colloquio conoscitivo, in base all’Isee e alla situazione del nucleo famigliare viene assegnato un accredito in punti, da utilizzare nell’arco di un mese. Ogni genere alimentare dispone infatti di un punteggio specifico, che viene scalato di volta in volta dal punteggio familiare. A seguire, poi, ulteriori colloqui verificheranno eventuali cambiamenti della situazione economica del nucleo, per apportare modifiche al suo punteggio.

Un sistema di accredito costruito sull’idea centrale di “Restituire dignità a chi si trova in difficoltà economiche – spiega Consuelo Murru, assistente sociale a coordinamento del progetto – Un conto, infatti, è dare un pacco alimentare già confezionato, un altro offrire l’opportunità di scegliere il prodotto di cui si ha bisogno, in base alle proprie necessità. L’idea stessa della confederazione nasce con l’intento di restituire dignità a chi si trova in situazioni difficili”.

“Le Misericordie sono nate per alleviare le fatiche delle persone, ed è quello che continueremo a fare – continua Luca Papeschi – Il nostro sogno è poter offrire in futuro una mensa. Il primo passo lo abbiamo fatto oggi, con la partenza dell’emporio solidale di San Marco”.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla società di mutuo soccorso Ferdinando Martini, che ha ceduto in comodato d’uso gratuito lo spazio adibito per il progetto, in via Corte Natta. Gestito da volontari della Misericordia, l’emporio è approvvigionato tramite donazioni dei cittadini, una convenzione col banco alimentare e attraverso accordi con la piccola e media impresa, fra cui supermercati. Si prevedono due giorni di apertura a settimana possibilmente in alternanza allo spazio di San Vito, con l’obiettivo primario di fare rete comune.

“Questo progetto è una scommessa. Cerchiamo di riportare la Misericordia a ciò che era – sottolinea Sergio Mura, segretario generale della Misericordia – Un servizio di aiuto concreto ai cittadini in un periodo di grande e diffusa difficoltà. Partire – conclude il segretario – sarà semplice, ma per andare avanti è importante collaborare: più c’è rete più c’è materiale da offrire alle persone. Per questo lavoreremo insieme alla Caritas, alla comunità di Sant’Egidio e ad altre associazioni del territorio”.