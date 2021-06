Visite guidate interattive al museo della figurina di gesso e dell’emigrazione di Coreglia

A Coreglia Antelminelli ai nastri di partenza un nuovo progetto culturale per valorizzare il patrimonio artistico e storico del territorio: allestite due visite guidate interattive site-specific, prodotte dal Comune di Coreglia Antelminelli con la collaborazione di Fondazione Banca del Monte di Lucca, pensate e scritte appositamente per i visitatori del Museo della figurina di gesso e dell’emigrazione e realizzate da un gruppo di lavoro creativo stabile che sarà al lavoro per il museo, coordinati dalla dottoressa Ilaria Pellegrini dell’Ufficio cultura del Comune di Coreglia e Lucia Morelli, presidente dell’associazione culturale Venti d’Arte.

Il progetto è stato presentato questa mattina (28 giugno) al Museo della figurina di Coreglia dall’assessora alla cultura, Sabrina Santi e dall’ideatore e coordinatore dell’iniziativa, Francesco Tomei.

La casa delle figurine di gesso e Presenze emigranti nascono in quegli stessi spazi museali unici nel suo genere, un vero e proprio museo di antropologia che documenta il fenomeno d’emigrazione basato sulla produzione e vendita di statuine di gesso che dal XVIII al XX secolo raggiunse in tutta la Garfagnana e Mediavalle del Serchio punte elevatissime, segnando inevitabilmente la vita della comunità e tracciando i destini d’intere generazioni. Anche i nostri giovani di oggi di riflesso vivono ancora le stesse dinamiche di allora.

Il debutto è fissato per domenica 11 luglio dalle 14,30 quando i visitatori del museo, su prenotazione e a gruppi 10-15 persone, potranno vivere un’esperienza emozionante dentro il museo dove statuine, e i migranti figurinai che hanno fatto la sua storia, prenderanno vita guidando il visitatore del museo in un percorso di fruizione unico.

Le visite guidate sono curate dal dottore di ricerca in scienze dello spettacolo Francesco Tomei e dirette da Stefano Cosimini, i due danno seguito al loro impegno sul tema dopo aver realizzato il docu-drama Giuseppe Magi a century long experience of emigrations and dreams, vincitore al Sicily Farm Film Festival (2019) e ospite al Lucca Film Festival e Europa Cinema (2020). Le guide saranno Lisa Lucchesi, proveniente dell’accademia di Castrocaro, Durante Corsetti, già diretto in passato da Paolo Poli e Lina Wertemuller, Teresa Scaletti proveniente dalla London International School of Performing Arts (Lispa)/ArtHaus di Berlino e formatasi con il metodo di Jaques Lecoq. A questi tre si affiancano il giovanissimo e promettente Andrea Marchetti, che ha studiato con l’attore Alessandro Bertolucci, Sebastiano Catignani, già applaudito protagonista del documentario su Giuseppe Magi e Chiara Millo, proveniente dall’Associazione culturale Smaskerando.

Così l’assessore alla cultura Sabrina Santi che per prima ha lavorato affinché questo progetto venisse alla luce: “Attraverso la storia del nostro Museo che verrà messa in luce dallo spettacolo teatrale sarà possibile mettere in evidenza i percorsi e le esperienze dei nostri avi figurinai affinché siano d’ispirazione alle nostre nuove generazioni nel costruire il loro futuro”.

La casa delle figurine di gesso sarà il percorso attivo in tre domeniche speciali 11 luglio, 1 agosto e 10 ottobre dalle 14,30 alle ore 21.30 mentre a Presenze Emigranti saranno dedicati i sabati coreglini, dalle 15,30 alle 22,30 nelle giornate del 7 agosto, 21 agosto e 4 settembre.

Le visite guidate si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid, dureranno 30 minuti e si svolgeranno a rotazione nelle fasce orarie stabilite. I visitatori che vorranno pranzare, cenare o fare aperitivo in paese abbinando al teatro anche un’esperienza gastronomica potranno sfruttare uno degli esercizi commerciali e di ristorazione presenti in paese. Sarà disponibile anche per turisti, grazie alla collaborazione con l’agenzia Lucchesia Viaggi di Rocchi e Rinaldi la possibilità di acquistare un pacchetto turistico.

Nel rispetto delle normative sanitarie di sicurezza, per garantire il distanziamento, saranno previsti massimo 10-15 visitatori a turno pertanto sarà necessaria la prenotazione preventiva per la partecipazione che sarà possibile inviando una email a francescotomei.teatro@gmail.com; 347.7727642. Oppure chiamando il numero del Comune di Coreglia Antelminelli 0583.78152 opzione 2 o 4.