All’oratorio di San Vito il laboratorio teatrale per giovani dai 14 ai 18 anni

Mercoledì 7 luglio parte Give, una quattro giorni di laboratorio teatrale per giovani dai 14 ai 18 anni. Si terrà nei locali dell’oratorio Don Carlo Serafini della parrocchia di San Vito dalle 9 alle 16, fino al 10 luglio ed è aperto a ragazze e ragazzi di tutta la diocesi: la partecipazione è completamente gratuita.

Give è promosso dall’associazione Amani Nyayo in collaborazione con il Centro missionario diocesano di Lucca e l’oratorio di San Vito. A dirigere il corso sarà Alessandro Bianchi (coadiuvato un’animatrice teatrale) attore professionista, regista e pedagogo teatrale.

L’obiettivo del corso, dopo mesi difficili, è quello di dare un’occasione di relazione ai giovani e di invitarli a mettersi in gioco per sviluppare il dialogo e il confronto reciproco su temi legati alla spiritualità e alla mondialità, confrontandosi con l’arte teatrale e le sue tecniche. Si tratta dunque di un’opportunità che affianca e si aggiunge allo sforzo che la diocesi sta mettendo in campo a favore dei giovani, anche con molti gruppi estivi tuttora in corso.

Nel laboratorio è prevista anche la realizzazione di piccoli podcast oppure di contributi sonori sullo stile del «radio-dramma» e piccoli video. Sarà quindi un’esperienza volta ad arricchire il bagaglio personale di ragazze e ragazzi che potranno poi mettere a frutto quanto appreso nelle parrocchie o magari in altre esperienze teatrali giovanili.

Il laboratorio, che si terrà nel rispetto delle disposizioni anticovid, si svolge grazie al bando I giovani per il volontariato 2020 del Cesvot. Per info e iscrizioni: 0583.430946, 339.4385735, info@amaninyayo.it.