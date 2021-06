Altopascio, Lega e Insieme per Altopascio: “Il Pd esulta per un bilancio bocciato anche dai revisori”

“Curiosamente, visto che il Pd non ha nessun rappresentante in consiglio comunale ad Altopascio, abbiamo letto l’esultanza, accompagnata dai soliti attacchi e i soliti, inutili luoghi comuni, del partito guidato da Letta, che i sondaggi nazionali e la percezione complessiva registrano in caduta libera, sostenuto ormai dai soli ultrafedelissimi”. Così Lega e Insieme per Altopascio commentano l’ultima uscita dei dem altopascesi.

“Esultanza – dicono partito e lista civica di opposizione – per l’approvazione di un bilancio bocciato dai revisori dei conti, approvato ben oltre il termine e “puntellato” da 741mila euro che in cassa non ci sono più perché spesi, in un contesto dove gli stessi consiglieri comunali e membri della giunta hanno abbandonato tempo fa il partito, indignati per il trattamento riservato al tutor Remaschi. L’occasione ha consentito al Pd altopascese, che mentre noi ci mettiamo la faccia non si capisce chi rappresenta e a nome di chi parla, di attaccare Maurizio Marchetti e tutta l’opposizione, sciorinando il solito campionario di sciocchezze unite a luoghi comuni ampiamente smentiti dai fatti. Intanto diciamo pure che da un partito che non ha preso le distanze dalle minacce mai smentite come “ti sparo, ti taglio le gambe, sono cattivo”, rivolte da colui che era fino a pochi mesi fa il suo segretario comunale e dirigente fiduciario del sindaco verso una dipendente comunale, oppure dall’inchiesta sui fanghi tossici che sta deflagrando in tutta la sua gravità e che, per le sue ripercussioni ambientali e i collegamenti con l’ndrangheta preoccupa Altopascio e i suoi cittadini, non ha alcuna credibilità e bene farebbe a riflettere bene prima di fare esternazioni di questo tipo, visto che non accettiamo alcuna lezione dal Pd”.

“È ridicolo – dicono Lega e Insieme per Altopascio – chiedere all’opposizione di parlare di programmi e generazioni future da chi ha promesso, cinque anni fa, agli altopascesi, dai Comics al Palatrussardi e centinaia di altre cose e non ha fatto nulla, come certifica il manifesto del sindaco uscente che annovera fra i propri successi gli orti sociali e poco altro. Si invita l’opposizione a fare proposte, ma ricordiamo che la maggioranza non siamo noi e quindi perché hanno realizzato solo il 5% di quanto promesso elettoralmente? Per il resto è un campionario di fake news dette più volte ma non vere: la cementificazione, l’ambiente. Fossimo in loro, non ne parleremmo, perché hanno certamente fatto molto peggio. Solo la parte sana della sinistra altopascese ha impedito la più grande speculazione edilizia della storia della Piana di Lucca, con 44mila metri quadri a Badia Pozzeveri, progetto presentato e poi ritirato dopo la mal parata. Hanno tentato di fare diventare negativo il diniego che abbiamo dato, combattendo strenuamente, all’impianto di bitume di Spianate, parlando dell’ipotetico danno alle casse comunali e non riconoscendo a Marchetti e alla sua giunta che questa scelta difficile ha evitato un inquinamento disastroso per tutti. Di contro, loro hanno fatto insediare un’azienda che dichiarava di trattare rifiuti pericolosi a pochi metri dal centro di Altopascio”.

“L’elenco potrebbe continuare – chiude la nota – hanno demolito la struttura comunale, hanno affossato il lavoro fatto sulla cultura, sul pane e sulle varie iniziative promozionali del paese e si permettono di giudicare con arroganza e protervia. I cittadini giudichino da che parte è la mistificazione e dove c’è l’amore per il paese, dimostrato in anni di servizio per Altopascio”.