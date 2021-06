Capannori, dall’1 luglio si possono presentare le domande di agevolazione per mensa e trasporto scolastico

A partire da giovedì (1 luglio) potranno essere presentate le domande per le agevolazioni tariffarie per la mensa scolastica (nido, scuola infanzia e scuola primaria) e per il trasporto scolastico (scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per l’anno scolastico 2021-2022.

Le agevolazioni per la mensa scolastica possono essere presentate da tutti coloro che hanno un Isee compreso tra 0 euro e 21mila 500 euro. E’ prevista l’esenzione per chi ha un Isee inferiore a 6195 euro e la tariffa di 1 euro per coloro che hanno un Isee compreso tra 6mila 195 euro e 7mila 500 euro. La tariffa per coloro che hanno un Isee compreso tra 7mila 500,01 euro e 21mila 500 euro cresce in maniera proporzionale tra 2,25 euro e 4 euro. Tariffa intera pari a 4 euro per chi ha un Isee superiore a 21mila 500 euro. Sono previsti sconti del 10 per cento per il secondo figlio iscritto alla mensa, del 50 per cento per il terzo figlio, del 75 per cento per il quarto figlio e l’ esenzione per il quinto.

Per il trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e primarie è prevista l’esenzione totale per chi possiede un Isee inferiore a 6195 euro e una riduzione del 50 per cento per chi possiede un Isee tra 6mila 195,01 e 7500. Per chi possiede un Isee superiore a 7500 euro la tariffa è intera. Sono previste agevolazioni per le famiglie numerose, ovvero con 3 o più figli a carico, anche in età non scolare, con un Isee inferiore a 16mila euro.

Il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) è organizzato sulle linee di trasporto pubblico locale pertanto ogni richiesta di informazioni e attivazione del servizio dovrà essere rivolta all’azienda Ctt nord-Vaibus. Sono previste riduzioni o esenzioni dal pagamento della tariffa in base al reddito certificato sulla base dell’Isee per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Prevista l’esenzione totale per un Isee inferiore a 6200 euro una riduzione del 50 per cento per coloro che hanno un Isee compreso tra 6mila 200,01 e 7500 euro e tariffa piena con Isee superiore a 7mila 500 euro. Sono previste agevolazioni anche per le famiglie numerose, ovvero con 3 o più figli a carico, anche in età non scolare, con un Isee inferiore a 16mila euro.

Le domande vanno presentate entro il prossimo 31 agosto, con le seguenti modalità: utilizzando il portale Servizi Online accessibile dal sito istituzionale del Comune di Capannori. E’ necessario dotarsi dell’identità digitale Spid; Registrandosi al portale Ap@ci della Regione Toscana con autenticazione Spid, Cns o Cie ed inviare la domanda al Comune di Capannori indicando nell’oggetto Agevolazione tariffaria mensa e trasporto 21-22; Via Pec all’indirizzo:pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it utilizzando come oggetto la dicitura Agevolazione tariffaria mensa e trasporto 21-22. Si ricorda che la Pec deve essere inviata da altra Pec.

Per informazioni e appuntamenti è possibile rivolgersi all’ufficio Politiche culturali, educative e scolastiche ai numeri 0583.428430 – 0583.428433 – 0583.428432 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.