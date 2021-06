Da Miniere urbane dieci computer ricondizionati per l’istituto comprensivo di Capannori

Questa mattina (29 giugno) l’associazione Miniere urbane Aps attiva nel settore del riuso di apparecchiature elettroniche ha donato dieci computer ricondizionati all’istituto comprensivo di Capannori.

La consegna del materiale informatico è avvenuta nella sede della scuola secondaria di primo grado Carlo Piaggia alla presenza della dirigente Ester Fagni e dell’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti.

“Ringrazio l’associazione per l’importante attività che sta realizzando a favore delle scuole del territorio e della comunità con risvolti importanti anche sotto il profilo ambientale – ha commentato Cecchetti -, visto che le apparecchiature informatiche non più utilizzate invece che essere buttate vengono ricondizionate per il loro riutilizzo”.