L’associazione musicale Sui passi di Puccini sta per compiere un anno. Nata in un periodo complesso, la sua nascita è stata un segno di giovane speranza in un mondo musicale e culturale fortemente danneggiato dalle conseguenze del virus.

Per questo in occasione del primo compleanno l’associazione ha voluto festeggiare organizzando un concerto venerdì (2 luglio) alle 21 nella chiesa di San Macario in Piano, dove tutto ha preso inizio. Protagonisti dell’evento saranno i giovani musicisti del Diffusion Brass Quintet formato da Federico Tufelli e Alessandro Vanni alla tromba, Matteo Marcalli al corno, Domenico Vanni al trombone e Giovanni Lombardo alla tuba.

Foto 2 di 2



Il concerto, organizzato nel rispetto delle vigente normative di prevenzione del contagio, è a ingresso libero ed è raccomandata la prenotazione qui oppure al numero whatsapp 329 3676132.

Il concerto è parte della rassegna estiva dell’associazione per il mese di luglio, organizzata con il Patrocinio della Provincia e del Comune di Lucca. Nell’appuntamento di venerdì sarà ancora più forte il ricordo di Livio Lucchesi – al quale sono dedicati tutti gli eventi musicali – consigliere decano, venuto a mancare recentemente e rimasto molto caro all’associazione.