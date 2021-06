La scuola non ha messo da parte le studentesse e gli studenti dell’EsaBac Techno che, dopo aver conseguito il diploma italiano, contestualmente a quello francese, nell’estate del 2019 e del 2020, a causa della pandemia non hanno potuto riceverlo materialmente. Così il 22 giugno scorso gli alunni sono tornati nella sala della biblioteca dell’Ite Carrara per la cerimonia.

“Nel duro periodo del lockdown hanno tutti proseguito gli studi, sostenuto meno esami universitari del consueto grazie alla bontà del percorso scolastico a suo tempo intrapreso e inanellato encomiabili risultati accademici in Italia e all’estero – hanno ricordato le coordinatrici del progetto -. Alcuni di loro non hanno potuto ricongiungersi con gli ex compagni per l’occasione, ma la loro vicinanza si è comunque fatta sentire. Ad unirli nel ricordo degli anni trascorsi insieme ci ha pensato la loro insegnante di francese Lucia Guidotti, e le proustiane madeleine offerte ai presenti durante il sobrio rinfresco rigorosamente in bianco, rosso e blu. Partecipe dell’evento anche la dirigente scolastica Alessia Bechelli che, al suo primo anno di reggenza, è stata ben contenta di conoscere le ragazze e i ragazzi EsaBac Techno del 2019 e del 2020″.