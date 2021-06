La storia della seta a Lucca in una mostra al Castello di Porta San Pietro

Sabato (3 luglio) alle 17 al Castello di Porta San Pietro sarà inaugurata la mostra Seta – Storia, arte, economia a Lucca grazie al contributo di Vivi Lucca 2021.

La mostra intende indagare e promuovere la storia della seta dalle origini in Cina ai giorni nostri con un focus particolare sull’importanza dell’arte serica per la nostra città. Oltre all’esposizione ci saranno eventi collaterali come conferenze, visite guidate, laboratori, eventi online.

Tessuti preziosi, fotografie d’epoca, xilografie giapponesi, broccati d’oro antichi, abiti e kimono narreranno la storia della seta dalla scoperta in Cina, al primo incontro con l’Impero Romano, la sua produzione in Italia dal VII secolo al flagello della pebrina a metà dell’800 e la soluzione dei bachi da seta sani in Giappone. Verranno diffusi i risultati delle ultime ricerche e studi che contribuiranno ad arricchire l’arte, serica lucchese e la sua incidenza socio-economica.

Saranno presenti Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca; Maria Curto, presidente dell’ente organizzatore Associazione Lucca info & Guide; Ilaria del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo; il curatore Paolo Linetti, direttore del Museo d’arte orientale Mazzocchi e gli studiosi Maria Vittoria Zucchelli, mediatore culturale area biodiversità del Muse di Trento, Bruno Micheletti, direttore dell’Istituto storico sezione Bagni di Lucca e Maria Luisa Zocchi.

Lucca Info&Guide organizzerà visite guidate all’interno della mostra e itinerari tematici in città e laboratori per bambini e famiglie.

info e prenotazioni sulla pagina Facebook www.facebook.com/LuccaInfoeGuide.