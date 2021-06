Aprono oggi (29 giugno) sul portale oooh.events (clicca qui) le prevendite per i principali appuntamenti del Lucca classica music festival, in programma dal 3 luglio al 31 agosto.

Sulla piattaforma sono disponibili i biglietti per gli eventi dedicati a Ezio Bosso, vale a dire le prove aperte (16 luglio) e il concerto (17 luglio) dell’orchestra dell’Issm Boccherini diretta da GianPaolo Mazzoli con la violinista Anna Tifu e gli appuntamenti del 24 e del 25 luglio con alcuni tra i musicisti che per anni hanno lavorato con il maestro, chiamati a condividere con il pubblico le prove aperte e le esecuzioni di numerose composizioni di Bosso stesso.

Foto 3 di 4







Sarà possibile acquistare anche i biglietti per i concerti di Pieve a Elici che anche quest’anno vengono accolti nel programma di Lucca Classica e si terranno nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio e nell’Auditorium Boccherini (Danilo Rossi, Anna Loro, Andrea Oliva, 4 luglio; Giovanni Bellucci, 12 luglio; Kirill Troussov e Alexandra Troussova, 16 luglio; Gloria Campaner, 26 luglio; Caspar Franz e Suoyen Khang, 1 agosto; Anna Kravtchenko, 8 agosto; Anna Llozi e Leonardo Bartelloni, 14 agosto; Pietro De Maria, 20 agosto; Quartetto di Venezia, 24 agosto; Alessio Pianelli e Mario Montore, 29 agosto).

Sono in prevendita, inoltre, i biglietti per il concerto di Beatrice Rana (30 luglio), gli appuntamenti del ciclo Dante700, quelli dedicati a Beethoven, il concerto di Giampaolo Bandini e Cesare Chiacchiaretta dedicato ad Astor Piazzolla e quelli per i bambini e le famiglie. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.luccaclassica.it .