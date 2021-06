Al centro della scena, nel Compitese spettacoli e concerti fino al 28 agosto

Proseguono gli spettacoli teatrali e i concerti nello spazio all’aperto del Centro culturale compitese e al Camelieto di Sant’Andrea di Compito della rassegna Al Centro della scena.

Dopo il primo appuntamento di domenica scorsa (27 giugno) al Camelieto la prossima data della rassegna è in programma mercoledì 7 luglio alle 21 al Centro culturale compitese con Wantanara Night, un saggio di danza e musica tradizionale africana a cura di Alessandra Lorenzi e Jean Louis Degre Gnonka presentato da Jellicle Dance.

“Questa rassegna particolarmente ricca di appuntamenti rientra a pieno titolo nel cartellone di eventi estivi che quest’anno abbiamo realizzato in collaborazione con associazioni e altri soggetti del territorio per dar vita ad una grande ripartenza culturale a Capannori – spiega l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. ‘Al centro della scena’ anima in particolare la zona del Compitese con tante proposte musicali e teatrali adatte anche alle famiglie. Alcuni spettacoli avranno come splendida location il camelieto, una ragione in più per assistere agli spettacoli”.

Il programma

Al centro compitese venerdì 9 luglio alle 18,30 Ober Night serata reggae con i Joker Sound, sabato 10 luglio alle 21,30 la Compagnia del bivacco presenta Ragtime diretto da Emmanuel Gallot-Lavalleé, mercoledì 14, 21 e 28 luglio alle 19,30 Degustazione e concerti live a cura di Aldes Spam con Il mondo nuovo. Ballo, musica, cibo e bevande, aperitivi danzanti con i Dance Club e a seguire una straordinaria serie di concerti con alcuni fra i più importanti gruppi italiani di world music.

Sabato 17 luglio alle 19 Serata Hip-Hop, Rap con Freestyle battle, Tribal band e Dj-Set. Sabato 24 luglio alle 21,30 la Compagnia La Combriccola presenta Mamma mia questa tennologia una serata di teatro comico popolare con regia di Marco Nicolosi, sabato 31 luglio alle 21,30 Festival Utopia del Buongusto Ragazzacci-Non è l’età per le cravatte di e con Andrea Kaemmerle e Riccardo Goretti (ingresso 8 euro), venerdì 13 agosto alle 21 concerto Live dei Good Old Shake, sabato 21 agosto alle 21 concerto live degli Afro Quiesa Orchestra, sabato 28 agosto alle 21 compagnia Le fortunate eccezioni teatro con Htebcam e la regia di Mauro Tommasi.

Per gli eventi del 14,21 e 28 luglio contattare Aldes Spam al numero 348.3213504-503 o all’indirizzo info@spamweb.it. Gli eventi sono a entrata libera. Per la degustazione il prezzo è di 15 euro con prenotazione obbligatoria.

Al Camelieto: giovedì 8 luglio alle 21,30 concerto live di Andrea Biagioni e Niki La Rosa, venerdì 9 luglio alle 21,30 Ballata al chiaro di luna con Anastasia della compagnia La Dama e L’unicorno, arpa celtica, domenica 11 luglio alle 18 Omaggio a Morricone della Banda Barsotti, martedì 13 luglio alle 18 concerto Live Nora G & The Proff Natural Jazz’n soul, giovedì 15 luglio alle 21,30 concerto live Fogg-Sgro, venerdì 16 luglio alle 18 I Chicchi d’Uva/Mr. Coriandolo in Rocambolesco, spettacolo circense dal sapore retrò in cui tecnica, illusione e comicità si fondono per dar vita ad una divertente e rocambolesca esibizione tra circo e magia.

Giovedì 22 luglio alle 21,30 concerto live La serpe d’oro, venerdì 23 luglio alle 18 La Cattiva Compagnia legge ed interpreta Sei folletti nel mio cuore dall’omonima fiaba di Rosalba Corallo, una storia sul valore delle emozioni con Tiziana Rinaldi, venerdì 23 luglio alle 21,30 Toccare il cielo con tre dita, presentazione del ibro di Andrea Lanfri e proiezione del filmato From 0 to 0 dal mare alla vetta del Monte Serra e ritorno, no-stop, giovedì 29 luglio alle 21,30 concerto live con gli Effenberg, venerdì 30 luglio alle 18 La Cattiva Compagnia legge e interpreta Il Piccolo Principe dall’omonimo racconto di Antoine de Saint-Exupéry, una storia sul valore dell’amicizia con Tiziana Rinaldi, domenica 1 agosto alle 18 la compagnia dei Vegliarini in Signori mantenete la veglia con Domenico Bertuccelli, Giovanni Giangrandi e Marco Nicolosi. Serata di aneddoti, letture, sketch comici in vernacolo lucchese, venerdì 6 agosto alle 18, Compagnia della Croce Verde in Topino fiaba narrata e recitata di Clara Piscopo.

Gli spettacoli sono ad ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid 19. Per informazioni segreteria Antiche Camelie della Lucchesia ai numeri 0583.977188, 345.0552996, info@camelielucchesia.it.