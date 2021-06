Affiora l’acqua al cantiere dell’ex Gesam, alcuni cittadini chiedono spiegazioni

Una segnalazione dal cantiere della piazza coperta di San Concordio a Lucca. Arriva da alcuni cittadini che hanno fotografato l’area: “Mentre a Lucca – dicono – siamo in piena siccità, nel cantiere della piazza coperta, a San Concordio nell’area ex Gesam, il cantiere è chiuso e fermo da diversi giorni e l’acqua sembra affiorare dal terreno“.

“Può il Comune o l’Erp dare spiegazioni? – si chideono i cittadini – Come mai non è ancora stato risposto alla interrogazione consiliare, presentata esattamente 6 mesi fa, sulle problematiche della struttura interrata piena d’acqua costruita 10 anni fa che si trova sotto la gettata? Come mai i lavori sono fermi? Si può sperare che non riprendano più?“.