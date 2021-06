Al via i laboratori per bambini e ragazzi di GiglioLab Estate

Al via lunedì (5 luglio) GiglioLab Estate, la proposta di laboratori che il teatro del Giglio dedica a bambini e bambine dai 4 ai 6 anni e a ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni. Le attività laboratoriali, programmate nel chiostro della Biblioteca Agorà (in piazza dei Servi, ingresso da via delle Trombe), sono tutte gestite dagli operatori professionisti di GiglioLab, e si concretizzano in vivaci esperienze capaci di offrire tempi e spazi sicuri per crescere insieme e ritrovarsi più sereni, creare o ritrovare amicizie e aprirsi a nuovi incontri in un clima sereno e di fiducia.

Due le proposte: C’è teatro in questo libro! dedicato a ragazze e ragazzi dai 7 ai 12 anni (otto appuntamenti dal 5 al 28 luglio) e Piccoli viaggi musicali con Giacomo Puccini pensato per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni (quattro appuntamenti dal 6 al 27 luglio).

C’è teatro in questo libro! (dai 7 ai 12 anni) – a cura di Coquelicot Teatro – sarà caratterizzato da una serie di incontri che prendono spunto dalla migliore narrativa per ragazzi, in particolar modo contemporanea. Capitoli e brani estratti dai libri scelti saranno incipit per giochi, improvvisazioni teatrali e attività che avranno come obiettivo il gioco e la condivisione, l’ascolto reciproco e la libera espressione. I ragazzi eserciteranno la loro partecipazione attiva e attoriale, ma saranno anche stimolati a fornire considerazioni su quello a cui assistono e partecipano, attivando il pensiero critico e creativo.

Gli appuntamenti del laboratorio C’è teatro in questo libro! si terranno il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 19, e saranno così suddivisi: 5 e 7 luglio Il libro dei perché e Il libro degli errori di Gianni Rodari (Ed. Einaudi). Capitolo primo: Quante domande ci frullano in testa? Dove trovo la risposta?. Capitolo secondo: Dall’errore al capolavoro; 12 e 14 luglio Atlante dei luoghi immaginari di Pierdomenico Baccalario e Davide Calì, illustrazioni Isabella Mazzanti (Ed. Mondadori). Capitolo primo: La voglia di partire. Capitolo secondo: Il viaggio e il desiderio del ritorno; 19 e 21 luglio Il bel paese di Pierdomenico Baccalario (it.pearson.com). Capitolo primo: L’incontro. Capitolo secondo: Lo scontro e la condivisione. 26 e 28 luglio La montagna di libri più alta del mondo di Rocio Bonilla (Valentina Editore). Capitolo primo: Racconti dal mondo reale. Capitolo secondo: Racconti dal sogno e dall’immaginario.

Piccoli viaggi musicali con Giacomo Puccini (dai 4 ai 6 anni) a cura di La Cattiva Compagnia prevede quattro incontri (il martedì mattina dalle 9,30 alle 11,30), per far conoscere ai bambini la figura e la musica di Giacomo Puccini. Per ogni incontro saranno privilegiati l’aspetto avventuroso e favolistico e il cosmopolitismo della vicenda narrata in ciascuna opera. I bambini saranno coinvolti in questo viaggio di fantasia anche attraverso suggestioni visive: usi e costumi della Cina, del Giappone, del lontano e selvaggio West, saranno ricreati grazie ad essenziali elementi di travestimento e piccoli oggetti scenografici, e al lavoro sull’atteggiamento fisico e comportamentale. Guidati dai conduttori del laboratorio, invitati all’imitazione dei personaggi dell’opera appena presentata, i bambini interpreteranno ora i cortigiani della reggia della perfida Turandot, ora i minatori del saloon in California ai piedi della Sierra Nevada, ora gli artisti bohémien della soffitta parigina, ora gli invitati alle nozze tra Pinkerton e Cio-Cio-San. In tutto questo, non verranno tralasciati gli aspetti emotivi legati alle vicende narrate, sempre perfettamente descritti dalla musica del Maestro Puccini.

Il calendario degli incontri: 6 luglio Turandot, 13 luglio La fanciulla del West, 20 luglio La bohéme, 27 luglio Madama Butterfly.

Prezzi: singolo incontro 5 euro (sono previste riduzioni per fratelli); abbonamento 4 incontri 15 euro; abbonamento 8 incontri 30 euro.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso questo form. Per informazioni s.ricci@teatrodelgiglio.it, per acquisti TicketOne e biglietteria del teatro del Giglio.