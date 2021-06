Festival del teatro indipendente, al Real collegio spazio ai giovani artisti lucchesi

Sta per partire la prima edizione del Festival del teatro indipendente dei giovani, palcoscenico per il protagonismo delle ragazze e dei ragazzi lucchesi.

Un’iniziativa nata grazie all’’impegno del collettivo Spazio Lum, in collaborazione e col patrocinio di Comune di Lucca e Real Collegio. Sei appuntamenti che da domenica (4 luglio) andranno avanti fino a settembre con tanti giovani artisti lucchesi coinvolti nello scenario del Real Collegio.

“Lo spazio Lum, acronimo di Lucca underground movement, è un soggetto artistico che opera nella nostra città dal 2016, quando aprì la galleria autogestita in via del Pavone – spiega la presidente Nicol Claroni -. Una realtà multiforme e multidisciplinare che ha lavorato con circa duecento artisti emergenti e non, della città di Lucca e dintorni, sempre concentrandosi sulla valorizzazione dei talenti grezzi locali. Dalle mostre di arte visiva nelle gallerie ai concerti del circolo Arci, questo collettivo antisessista, antifascista, antirazzista e pro Lgbt+, è sempre rimasto attivo e in ascolto di chi avesse un progetto e sogno da realizzare. Dopo l’esperienza del 2019 con la mostra pubblica al Mercato del Carmine Agrifutura, realizzata tutta con installazioni handmade composte di frutta, verdura, pane e muschio, il Lum si è indirizzato sempre di più nel teatro indipendente e sperimentale, pensato e scritto da giovanissimi attori e registi lucchesi”.

“Ripartiamo, in sicurezza, dalla creatività e dall’arte dei nostri giovani – sottolinea il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Daniele Bianucci – . Il teatro, prodotto direttamente dalle ragazze e dai ragazzi, diventa infatti uno strumento importante per permettere loro di esprimere emozioni, sogni, progetti. La rassegna è davvero interessante e spero, con tutto il cuore, l’intera città vorrà sostenere, con la propria attenzione, un’occasione di cultura che vede nei giovani lucchesi i veri protagonisti”.

“Il percorso di collaborazione simbiotica con il Real Collegio nasce nell’agosto del 2020 quando nel Chiostro di Santa Caterina va in scena Anna Cappelli, con la regia e l’interpretazione di Andrea Mattei, giovane attore lucchese adesso iscritto all’accademia di Teatro di Bologna; un grande successo, nonostante la pandemia – ricorda il presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini – . Proseguiamo adesso il percorso intrapreso, con un festival che diventa una rassegna strutturata, e che insieme faremo crescere anche negli anni a venire”.

Il programma

Si parte domenica (4 luglio) con Diversi di e con Chiara Savarese. Un testo inedito che parla di tutto ciò che rimane dopo una fine e di come tutto quello che rimane, tutti i pezzi, debbano poi essere affrontati, uno per uno, raccolti. Non sono tanto storie intere quelle che rimangono dalle persone, dagli incontri, dalle esperienze, sono i pezzi, sparsi, che abbiamo raccolto.

Il 18 luglio sarà la volta di Until the coprifuoco, stand up comedy degli Erpes. Un palco, un microfono, otto comici: Lucca, dopo la pandemia, torna nuovamente a ridere. Ondata di comicità virale degli Erpes.

Sempre gli Erpes il 4 e il 7 agosto metteranno in scena la stand up comedy Non siamo dermatologi. Solitamente dediti a spiegare di non essere un gruppo per la cura dell’herpes simplex, insieme ad alcuni amici portano un carico di battute, satira, disagio, riflessioni e – per chi conosce il segnale in codice – alcolici venduti sottobanco.

L’11 agosto sarà la volta del Bolo alimentare, monologo inedito scritto e interpretato da Debora Pioli. Siamo quello che mangiamo o quelli che vengono mangiati? Piccolo compendio della fame emotiva e motrice.

Il 7 settembre chiude la rassegna la Monologhi night con gli affezionati protagonisti del Lum: Alberto Paradossi, Asia Bove, Chiara Savarese, e Sylwia Simonetti.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 al Real Collegio su tesseramento in loco al collettivo Lum ed è consigliata la prenotazione su instagram, alla pagina Spaziolum o al numero 328 0628802.