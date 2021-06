Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 10 milioni per il 2,5% di Bonifiche Ferraresi

Bf Spa ha ceduto il 2,5% del capitale sociale della controllata Bonifiche Ferraresi Spa Società Agricola alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, già azionista di Bf con una quota pari al 3,4%.

Il corrispettivo riconosciuto per l’operazione, pari a 10 milioni di euro consente di rilevare una plusvalenza di circa Euro 3,3 milioni.

Tale compravendita si colloca nel più ampio processo di consolidamento e rafforzamento dell’attività del Gruppo Bf che, come già reso noto, è stato avviato con il conferimento da parte di Bonifiche Ferraresi del ramo di azienda relativo alla gestione operativa delle tenute agricole, inclusivo di usufrutto ventennale sui terreni agricoli, con esclusione del ramo d’azienda operativo in Sardegna, a favore della società neocostituita Bf Agricola Srl Società Agricola che, a partire dall’1 gennaio 2021, è subentrata nell’attività.

In tale processo si è collocato il trasferimento dell’intero capitale sociale di Bf Agricola Srl Società Agricola da Bonifiche Ferraresi a Bf, per un corrispettivo complessivo pari a 125,2 milioni di euro, da corrispondersi a Bonifiche Ferraresi in 40 rate semestrali nell’arco di 20 anni.

La compravendita con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è risolutivamente condizionata alla circostanza che Bf non riceva, entro il 31 dicembre, un’offerta vincolante per l’ingresso nel capitale di Bonifiche Ferraresi da parte di un investitore strategico (c.d. anchor investor) o, alternativamente altri investitori di primario standing per un ammontare complessivo pari ad almeno 40 milioni di Euro 40 milioni.

Le operazioni sopra descritte sono funzionali ad un piano di valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi mediante l’ingresso nel capitale sociale della medesima di uno o più soggetti (a condizione che Bf Spa mantenga il controllo) interessati a condividere lo sviluppo del Gruppo Bf nel settore agritech & food e, più in generale, a consolidare e rafforzare il network del Gruppo Bf nella filiera agroalimentare italiana, iniziative nelle quali Bf intende investire i proventi derivanti da tale valorizzazione.