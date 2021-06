È stato anticipato alle 20 il concerto dell’orchestra sinfonica Cupiditas in programma venerdì (2 luglio) al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana. Lo spettacolo è inserito all’interno della 19esima edizione dell’International academy of music.

Prosegue così il calendario del festival organizzato dalla scuola civica di musica di Castelnuovo di Garfagnana, che rientra nel progetto regionale La Toscana dei Festival e vede la collaborazione del conservatorio Puccini di La Spezia. L’Orchestra sinfonica Cupiditas, diretta da Pietro Mazzetti, ha collezionato molti successi ed è ormai una costante nelle iniziative culturali della regione e non solo. Musicisti giovani e dotati formati nel conservatorio Cherubini di Firenze e Fiesole dimostrano come l’amore per la buona musica e il “desiderio ardente” di suonare insieme riescano a sopravvivere anche in momenti difficili.

Foto 3 di 3





La prenotazione è obbligatoria via whatsapp al numero 388 4671502 o su townforyou.com. Il costo del biglietto è di 10 euro, 5 il ridotto.

Il calendario

Ecco i prossimi eventi Iam, tutti a ingresso libero e tutti per Spazio Giovani. Domenica (4 luglio) alle 17,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Colle a Castelnuovo di Garfagnana l’orchestra d’archi giovanile Suzuki suona per il primo dei concerti dello Spazio Giovani: l’orchestra è diretta dal primo violino dell’orchestra della Toscana Virginia Ceri.

Martedì (6 luglio) alle 21,30 in sala Suffredini a Castelnuovo Garfagnana Jonas Aumiller al pianoforte. Jonas Aumiller, nonostante la giovane età, è un pianista con una lunga lista di successi alle spalle. Nato a Monaco di Baviera nel 1998 ha abbracciato lo strumento all’età di 7 anni per poi arrivare a esibirsi ovunque nel mondo dall’Italia a New York. Già protagonista del festival per moltissime edizioni, allievo del Maestro Massimiliano Mainolfi già nel 2015 eseguì il secondo concerto di Sergei Rachmaninoff all’International academy of music. Il giorno successivo (7 luglio) alle 18,30 nella stessa sala suoneranno invece gli allievi Iam.

Il calendario prosegue fino al 25 luglio.