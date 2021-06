Il premio alla sintesi giornalistica intitolato a Marcello Petrozziello

Il direttivo dell’associazione culturale Dillo in Sintesi che organizza il Festival della Sintesi, ha deciso di intitolare il premio giornalistico, abbinato al premio televisivo Teledico in Sintesi a Marcello Petrozziello.

“Nella imminente sesta edizione – dice il presidente Alessandro Sesti – che si terrà a luglio verranno assegnati due premi: televisivo a Domenico Iannacone per le sue trasmissioni televisive I 10 Comandamenti e Che ci faccio qui e giornalistico alla carriera a Vincenzo Mollica, che abbiamo deciso, appunto, di dedicare al nostro tanto amato e stimato Marcello. D’ora in poi si chiamerà Premio Petrozziello per chi nel giornalismo darà miglior prova di buona sintesi”.