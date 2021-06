La Versilia Supply Service dona un defibrillatore ai medici volontari di Torre del Lago

Stamani (30 giugno) la Versilia Supply Service della famiglia Tomei ha donato al Mevv (Medici Volontari Versiliesi ) di Torre del Lago un bellissimo e utilissimo defibrillatore,

“Sarà posizionato nei nostri locali alla la Chiesina di San Pietro a Torre – spiega il dottor Antonio Tedeschi, medico ormai in pensione che continua la sua missione all’ambulatorio per gli ‘ultimi’ – Un altro punto importante di primo soccorso molto utile per la tutela dei cittadini. Nel ringraziare ancora una volta la famiglia Tomei i volontari presto cercheranno di fare corsi accreditati dalla Regione per il suo utilizzo allargati alla cittadinanza e sarà nostra cura renderlo pubblico. Continuiamo insieme a camminare, tenendoci per mano, sentendoci come dico e dirò sempre solo strumenti”.