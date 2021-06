Permessi Ztl, da domani sarà possibile avviare la pratica online

Da domani (1 luglio) sarà possibile compilare online la pratica per il rilascio del permesso annuale per l’accesso, il transito e la sosta all’interno della Ztl.

Per farlo, l’utente dovrà accedere al portale partendo dal sito metrosrl.it e cliccando sull’area riservata. Dopo essersi registrato, potrà richiedere il permesso allegando la documentazione richiesta: in caso di errori e mancanze, l’ufficio, sempre attraverso il portale, chiederà l’integrazione necessaria. Una volta approvata la domanda, l’utente potrà pagare online e andare in via delle Città Gemelle dove potrà ritirare il contrassegno a uno sportello dedicato.

Quest’anno cambia la tecnologia e il permesso – che prima era una stampa su foglio A4 – è ora un tag con antenna Rfid delle dimensioni di un bancomat, da posizionare sul vetro anteriore dell’auto. Per gli utenti che invece volessero continuare a utilizzare lo sportello per istruire la pratica, è stato aperto un servizio di prenotazione. Sarà possibile sia prenotarsi online, sempre attraverso il sito di Metro, indicando il giorno e l’ora oppure al telefono al numero 0583 583150.

Da metà giugno c’è inoltre la possibilità di acquistare online sia il permesso giornaliero per l’accesso alla Ztl sia l’abbonamento per gli stalli blu.