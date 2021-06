Rifiuti zero, bando per individuare 7 componenti dell’osservatorio

Pubblicato il bando per l’individuazione di sette componenti dell’osservatorio Rifiuti Zero, che andranno ad integrarsi ai componenti di diritto quali il sindaco, l’assessore all’ ambiente, un componente designato dalla Commissione Ambiente al proprio interno, un rappresentante dell’0sservatorio rete nazionale Rifiuti zero.

I compiti dell’osservatorio sono quelli di monitorare il percorso verso rifiuti zero; garantire un percorso verso rifiuti zero che sia verificabile, partecipato e aggiornato; indicare le criticità e le soluzioni. L’osservatorio svolge il suo compito in piena autonomia dall’amministrazione pubblica e dal gestore del servizio.

La carica avrà durata pari al mandato amministrativo dell’organo consiliare: deve intendersi onoraria e gratuita a tutti gli effetti, non prevedendo alcun compenso remunerativo nè gettone di presenza, per la partecipazione alle sedute dell’osservatorio.

I membri dell’osservatorio saranno nominati dal sindaco in seguito alla presentazione e valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti.

I requisiti per presentare la domanda di partecipazione sono: essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Ue.; aver raggiunto la maggiore età; godere dei diritti civili e politici; non aver subito condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico che impediscano la costituzione di un rapporto con la pubblica Amministrazione; essere in possesso di specifica esperienza e attitudine nel campo di strategie e sistemi di valorizzazione ambientale attinenti alla strategia rifiuti zero.

Verranno privilegiate le domande presentate da soggetti rappresentativi di enti, associazioni, aziende o gruppi organizzati attinenti alla materia della valorizzazione ambientale e della gestione dei rifiuti.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune corredata di documento di identità e curriculum vitae, deve essere inviata con posta certificata all’indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune, entro e non oltre il 12 luglio prossimo.

Tutte le informazioni sono sul sito del Comune.