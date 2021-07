Folla ai funerali del giornalista ed esperto in comunicazione Marcello Petrozziello

Una chiesa dell’Arancio gremita e commossa, al limite dei numeri consentiti dal Covid (120 persone) per l’ultimo saluto al giornalista ed esperto in comunicazione Marcello Petrozziello.

Alle 16 in punto l’arrivo dall’obitorio di Campo di Marte della bara, coperta da garofani rossi a ricordarne la fede socialista.

Una cerimonia, alla presenza, fra gli altri, del sindaco Alessandro Tambellini, del presidente della Provincia Luca Menesini, dell’assessore regionale Stefano Baccelli, degli assessori comunali Bove, Raspini, Martini e Mammini, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, del sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, dell’ex sindaco di Porcari Alberto Baccini, dei tanti che hanno lavorato con lui, a partire dalle ragazze della sua ‘creatura’, l’agenzia Clip Comunicare, particolarmente sentita anche dal parroco dell’Arancio, coetaneo e amico di Marcello Petrozziello.

In molti, invece, hanno atteso fuori la fine della funzione, proprio per i raggiunti limiti di capienza. Amici di una vita, rappresentanti delle istituzioni e colleghi, che hanno fatto la fila per lasciare la firma nel libro posto accanto all’ingresso della chiesa.

Tutti ad abbracciare a fine funzione, dopo le note dell’Ave Maria di Schubert, la figlia Giulia e la moglie Piera prima del trasporto al cimitero per la tumulazione.

Nel giorno dei funerali arriva anche il cordoglio di Clip Comunicare, l’agenzia di comunicazioni creata da Marcello Petrozziello: “Siamo ancora frastornati nel renderci conto che Marcello ci ha lasciato. “Ora lo chiamiamo e ci risponde”, come sempre, come sempre è stato in questi anni bellissimi, unici, vissuti secondo dopo secondo: ci ripetiamo questa frase tra l’incredulità e il dolore, gli occhi si riempiono di lacrime e la testa va, alla ricerca di quel ricordo, di quell’aneddoto, di quell’immagine, di quel momento, sempre nuovo, in cui Marcello ci sorprendeva, ancora una volta, ancora di più, per la sua intelligenza così superiore, per la sua professionalità così totale e totalizzante, per la sua generosità così commovente. Clip Comunicare era il suo sogno coltivato a lungo e realizzato poi nel 2012. Ci ha scelto uno per uno, guardandoci dentro e facendo un continuo lavoro da talent scout”.

“Per noi – proseguono – è stato un maestro di giornalismo e di scrittura, ci ha insegnato come coltivare le relazioni, come curare la comunicazione, come guardare le cose a 360 gradi, con visione critica e lucido realismo, e come non scendere mai a compromessi. A lui dobbiamo tutto. Una persona profondamente generosa, che aveva piacere nel condividere ciò che sapeva. Anzi, come diceva lui: “voglio restituire agli altri un po’ della fortuna che ho avuto io”. Sarà forse per la sua anima socialista, ma per Marcello lavorare insieme era vivere insieme, con semplicità, con umiltà, con determinazione e profonda, ostinata, passione. Questa è l’eredità che ci teniamo. Comunicare è emozionare: per Marcello è sempre stato così. Per noi è e sarà sempre così. Marcello: ogni traguardo, ogni soddisfazione, ogni nuovo progetto, ogni conquista, ogni passo avanti che Clip compierà sarà dedicato a te“.