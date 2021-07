Lotta allo spreco, anche il punto ristoro del distributore Aquila del Frizzone aderisce a Too Good to go

Contrastare lo spreco alimentare e promuovere uno stile di vita più consapevole e sostenibile. Con questo duplice obiettivo Aquila Energie ha caldeggiato, ai gestori dei bar e ristoranti, l’adesione al progetto Too Good To Go, l’applicazione ideata da una start-up danese, che ha come missione quella di combattere la dispersione delle risorse. Oggi, nel mondo, il 17% del cibo al consumo viene infatti sprecato e questo, come sappiamo, ha effetti devastanti sull’impatto ambientale. Da qui nasce la volontà di sviluppare un’app per creare meccanismi virtuosi anti-spreco.

“Abbiamo deciso di condividere questo progetto con i nostri gestori lungo tutta la rete chiedendo loro di aderire a questo progetto, perché crediamo fortemente nella necessità di non sprecare le risorse disponibili, siano esse alimentari o energetiche – spiega Filippo Cecchi, amministratore delegato di Aquila Energie – Grazie a Too Good To Go permetteremo ai gestori dei nostri punti vendita di recuperare il cibo invenduto, che non potrebbero rivendere a fine giornata”.

Capita spesso infatti che, al termine della giornata, nella vetrina del bar o in cucina, rimangano prodotti ancora buonissimi ma che non possono essere venduti ai clienti il giorno successivo. Grazie a Too Good To Go è possibile evitare che questo cibo venga sprecato, mettendolo in vendita tramite offerte di box scontate, che il cliente ritirerà direttamente presso il punto vendita all’orario che preferisce.

Al momento ha aderito al progetto il punto ristoro del distributore Aquila Energie di via del Frizzone a Capannori. Scaricando l’app sul proprio smartphone, iOS o Android, l’utente potrà visualizzare i prodotti messi a disposizione dal punto vendita, prenotarli e andare a ritirarli a fine giornata, nell’orario che gli è più comodo. Il servizio è già attivo e tra poche settimane sarà esteso ad altri punti ristorazione di Aquila Energie che hanno aderito all’iniziativa.