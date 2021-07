Promo Pa, un webinar sulla cultura imprenditoriale femminile

Si svolgerà martedì (6 luglio) alle 15 il webinar online Le azioni di sostegno per la diffusione della cultura imprenditoriale femminile: i Comitati per l’imprenditoria femminile, che affronterà la tematica della rappresentatività del settore immobiliare nell’economia locale.

“L’attenzione sarà focalizzata sui Comitati per l’imprenditoria femminile delle Camere di Commercio e le azioni di sostegno per la diffusione della cultura imprenditoriale femminile sui diversi territori – spiega la coordinatrice nazionale di Fiaip Donna Sabrina Cancellieri – È fondamentale, oggi più che mai, affrontare la tematica della rappresentatività del settore immobiliare nell’economia locale, per aumentare le interazioni tra i comitati di Fiaip Donna e i Cif (Comitati imprenditoria femminile), in modo da costruire partenariati sui territori, organizzare attività congiunte e favorire la sinergia di idee e progetti”.

Unioncamere e il sistema camerale sono impegnati da anni per promuovere l’imprenditoria femminile, quale componente fondamentale del tessuto economico e per sostenere la cultura imprenditoriale presso le donne. Nel 1999 è stato firmato il primo Protocollo di intesa tra l’Unioncamere ed il ministero dello sviluppo economico e istituiti i comitati per l’imprenditoria femminile presso tutte le Camere di commercio ove siedono imprenditrici individuate dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali impegnate nella promozione dell’imprenditoria femminile.

Dopo i saluti del presidente Fiaip Gian Battista Baccarini, aprirà i lavori Tiziana Pompei, vicesegretario generale e responsabile Area regolazione del mercato, concorrenza e politiche di genere Unioncamere che parlerà di “Rappresentanza di genere nel sistema economico e rappresentatività delle categorie professionali. Natura e mission dei Comitati per l’imprenditoria femminile. Le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

A seguire interverrà Sabrina Cancellieri, che parlerà del progetto Fiaip Donna e della sfida di promuovere e sviluppare sinergie sui territori per la crescita ed il sostegno alle imprese immobiliari femminili. Si darà poi spazio ad alcune delle esperienze territoriali più attive e vivaci ed interverranno le presidenti e delegate dei Cif di Torino, Trento e Genova: Cristina Tumiatti, presidente Cif Torino parlerà di Creativity & business: la creatività applicata al business. Pensiero laterale, innovazione, processo creativo come chiavi per aumentare la propria competitività sul mercato.

Claudia Gasperetti, coordinatrice del comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Trento parlerà dei dati e dei risultati di una ricerca sul campo: L’impresa di mettersi in proprio. Anna Manca, vicepresidente Confcooperative Liguria – Componente del Cif Genova parlerà infine di Donne nell’economia. Un appuntamento permanente laboratorio di proposte. Seguirà dibattito. Modererà l’incontro Ioletta Pannocchia, direttrice di Promo Pa, la fondazione a supporto della realizzazione del progetto Fiaip Donna. L’iscrizione al webinar è gratuita.

Chi volesse partecipare potrà farlo iscrivendosi al seguente link: https://bit.ly/3cvhfoW.