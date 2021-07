Schmidt benedice la mostra ‘The Blue Banana’ di Giuseppe Veneziano a Pietrasanta

“Una bella mostra che avvicina le famiglie all’arte. L’interazione tra le sculture ed il pubblico è immediata: basta vedere la curiosità dei bambini e degli adulti che passeggiano in piazza. Questa immediatezza da la misura del successo della mostra e per questo mi congratulo con il sindaco Giovannetti”. A dirlo è stato il direttore della Galleria degli Uffizi, lo storico dell’arte tedesco Eike Schmidt arrivato in città per conoscere da più vicino la magia della Piccola atene, The blue Banana e soprattutto i suoi spazi espositivi. Sullo sfondo c’è il progetto degli Uffizi diffusi ed altre possibili collaborazioni legate anche al nascente museo Mitoraj in via Oberdan.

Accompagnato dal sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, dal dirigente Monica Torti e dallo staff dell’ufficio cultura, il direttore degli Uffizi, ha visitato prima il museo dei Bozzetti e la chiesa di Sant’Agostino poi palazzo Panichi, il Duomo di San Martino e naturalmente la scala elicoidale del campanile ed il Battistero. Giovannetti e Schmidt si erano conosciuti in occasione dell’inaugurazione della scultura di Lorenzo Quinn Give che l’artista americano ha installato temporaneamente ai Giardini di Boboli e che sarà donata al Comune di Pietrasanta per entrare a far parte del parco internazionale della Scultura contemporanea.

“Ringrazio il direttore Schmidt per le belle parole che ha speso per la nostra città. Conosceva già molto bene Pietrasanta. Sono d’accordo con lui. La mostra di Giuseppe Veneziano è uno straordinario strumento di promozione tra i giovani. Il suo linguaggio diretto sta avvicinando nuovi visitatori alla nostra città e conseguentemente ai nostri spazi espositivi. Per avvicinare nuovo pubblico, e più giovane, all’arte è necessario usare il loro linguaggio e soprattutto ciò che meglio conoscono ed in cui si riconoscono. L’esempio della Galleria degli Uffizi è per noi un modello di ispirazione. Spero, da sindaco e da cittadino, di poter aprire una stagione di collaborazione con la Galleria degli Uffizi che è il primo museo visitato in Italia e tra i primi dieci al mondo. Per la nostra piccola grande realtà culturale ed artistica sarebbe un incredibile opportunità di crescita, sviluppo e condivisione”.