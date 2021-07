Trasporti, torna per l’estate il servizio ‘Versilia by night’

Nonostante il difficile periodo anche quest’anno torna il Versilia by night, con tutte le precauzioni legate alle misure di contenimento Covid-19.

Il nightbus, realizzato dalla Provincia di Lucca e dalla Compagnia Toscana Trasporti, sarà effettuato a partire da mercoledì 14 luglio e fino al 29 agosto, dal mercoledì alla domenica. La linea interessata da questa serie di corse notturne è la Nbs che collega la Marina di Torre del Lago con Forte dei Marmi e l’arco orario è dalle 20,15 alle 6,04 del mattino. La frequenza è oraria: la prima parte da Forte dei Marmi alle 21 mentre da Torre del Lago, la prima partenza è per le 20,15. L’ultima corsa, invece, è fissata rispettivamente alle 5,20 da Forte dei Marmi e alle 4,15 da Torre del Lago.

Il servizio è operativo fino a venerdì 30 agosto compreso. Il biglietto ha un costo di 5 euro (acquistabile solo a bordo del bus) ed è valido tutta la notte.

Il percorso

Andata: Marina di Torre del Lago – Via dei Lecci – Stazione Fs Viareggio – via Leonardo da Vinci – Piazza D’Azeglio – Principe di Piemonte – Lungomare – Lido di Camaiore – viale Colombo – Tonfano – Marina di Pietrasanta – viale Roma Versiliana – Forte dei Marmi.

Ritorno: Forte dei Marmi – viale Roma Versiliana – Marina di Pietrasanta – Tonfano – viale Colombo – Lido di Camaiore – Lungomare – Principe di Piemonte – Piazza D’Azeglio – via Machiavelli – Stazione Fs Viareggio – Via dei Lecci – Marina di Torre del Lago.

Le informazioni su orari e percorsi sono reperibili anche sul sito di Ctt Nord, mentre per gli aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare l’App Teseo.

Per gli eventi in programma nei locali della Versilia è possibile consultare il sito www.discotecheinversilia.it.

La consigliera di amministrazione di Ctt Nord, Simona Deghelli così commenta: “Ripartiamo in sicurezza con il servizio Versilia by Night che aiuta a spostarsi di sera su tutta la costa versiliese. Le raccomandazioni sono sempre le stesse ma molto importanti ora più che mai, nell’interesse di tutti: uso responsabile dei mezzi, contribuendo a mantenerli puliti, utilizzo delle mascherine e rispetto delle distanze di sicurezza”.

“Sicurezza, sostenibilità e divertimento possono andare insieme ed essere protagonisti della nostra estate – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini – come dimostra l’oramai tradizionale servizio Versilia by night. Grazie ai bus notturni, infatti, si può approfittare delle varie occasioni di divertimento estivo in tutta tranquillità, anche a fronte di una situazione non facile, come quella determinata dalla pandemia da Covid-19. Per questo raccomandiamo a tutti e, in particolare, ai più giovani comportamenti prudenti e rispettosi delle regole, affinché il divertimento possa continuare ben oltre i mesi estivi».