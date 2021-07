Basket le Mura, dalla Reyer Venezia arriva la cestista Giulia Natali

Giulia Natali è una nuova cestista del Basket Le Mura Lucca. Il team biancorosso rinforza così il proprio roster con una delle giocatrici più interessanti del panorama nazionale.

Classe 2002 e fresca campionessa d’Italia con la maglia della Reyer Venezia, Natali sarà la guardia titolare a disposizione di coach Luca Andreoli per quella che sarà la dodicesima stagione consecutiva in Serie A1 per il club del presidente Rodolfo Cavallo. Al Palatagliate Natali ritroverà, oltre al giovane tecnico bolognese, anche Maria Miccoli, la coetanea e compagna di mille battaglie in nazionale e con il club Caterina Gilli e il direttore generale biancorosso Ennio Zazzaroni con cui aveva lavorato a Vigarano. Proprio nel club ferrarese, infatti, la cestista emiliana aveva debuttato nel massimo campionato italiano all’età di 15 anni. Natali ha scelto di vestire la maglia biancorossa nonostante le diverse offerte ricevute dai team militanti nella prossima Serie A1.

Alta 1,76, Giulia Natali ha compiuto tutta la trafila nel vivaio della Pallacanestro Vigarano, facendo il suo esordio in Serie A1, sotto la guida proprio di Andreoli nella stagione 2017-2018. Nelle successive annate la classe 2002 ha rivestito un ruolo sempre più importante nei meccanismi tattici emiliani chiudendo l’ultima stagione in terra emiliana con 9 punti (52% da due e 38,5 da tre) e 2,3 rimbalzi di media. Nel torneo appena trascorso, invece, con l’Umana Reyer Venezia, dove il parco delle esterne era di livello eccelso con le varie Anderson, Attura e Carangelo solo per citarne alcune, la classe 2002 ha sciorinato 2,8 punti (57% da due e 39% da tre) e 1,1 assist di media fornendo il suo contributo al tricolore di marca lagunare e al secondo posto in Eurocup.

“Guardia dal grande impatto fisico, Giulia Natali sa esaltarsi nel gioco a campo aperto e ha nell’arresto e tiro, sempre eseguito con buone percentuali, uno dei suoi cavalli di battaglia – commenta Andreoli -. Molto migliorata nella conclusione dall’arco e dotata di un’ottima visione di gioco, la cestista ferrarese sa farsi apprezzare anche in fase difensiva in virtù di una grande intensità impressa negli uno contro uno e nel saper reggere il confronto fisico anche con rivali di una stazza differente. Caratteristiche che si sposano alla perfezione con quelle di Sydney Wiese e Blake Julia Dietrick all’interno di un sistema di gioco che Natali conosce alla perfezione. Ci sono tutti gli ingredienti affinché la storia tra la guardia ferrarese e il Basket Le Mura Lucca possa produrre ottimi risultati”.

Oltre ad aver partecipato ai Mondiali Under 17 a Minsk nel 2018, Giulia Natali vanta nel suo palmares i due ori Europei nelle categorie Under 16 nel 2018 ottenuto a Kaunas e nell’Under 18 in quel di Sarajevo nell’estate successivo e la medaglia di bronzo nel 2017 a Bourges sempre nella competizione riservata all’Under 16.