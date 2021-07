Centri estivi, online la graduatoria per il voucher: 906 le richieste accolte

Delle 939 richieste presentate, 906 sono state accolte, 11 sono in corso di definizione e 22 non sono state ammesse. È stata infatti pubblicata oggi (2 luglo) sul sito del comune la graduatoria per ottenere il voucher e abbattere la retta d’iscrizione nei centri estivi.

Lo scorso anno le richieste erano circa 600. Cresce quindi il numero dei bambini e delle bambine che potranno frequentare i centri estivi in modo gratuito o con rette ridotte. 906 potranno accedere immediatamente a partire da lunedì prossimo (5 luglio) mentre 11 richieste sono in corso di definizione da parte dei richiedenti. 22 le richieste non ammesse per la mancanza di requisiti.

“Anche per questa edizione – commenta l’assessora alle politiche formative, Ilaria Vietina –, come già accaduto lo scorso anno, gli uffici hanno effettuato un lavoro eccezionale, analizzando moltissime richieste in pochi giorni, per poter essere pronti per l’avvio dei Centri estivi. La piena collaborazione di tutto il personale è il segno concreto della convinzione che i servizi formativi sono essenziali per la nostra comunità, ancora di più in un periodo in cui la sofferenza dei più piccoli è stata grande e in cui risulta indispensabile sostenere le famiglie, fortemente provate da disagi sociali ed economici”.

L’elenco è stato pubblicato sul sito del Comune nel rispetto della privacy, con un rifermento composto dalle iniziali del nome e cognome e da un codice che corrisponde a quello utilizzato nel messaggio di avvenuto ricevimento della domanda inviato dal protocollo. E’ necessario quindi ricorrere a quel codice per avere la certezza di poter godere immediatamente di questa opportunità e recuperare la ricevuta rilasciata dalle caselle postali protocollo@comune.lucca.it o comune.lucca@postacert.toscana.it.