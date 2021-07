Da Federico Buffa a Elio: Altopascio riparte con tre mesi di eventi

Altopascio è pronta a ripartire con tre mesi ricchi di eventi. Si chiama L’Estate addosso ed è il cartellone di eventi estivi che da luglio a settembre animerà il comune di Altopascio, centro e frazioni, con eventi, festival, street-food, cinema all’aperto, mostre, visite guidate, iniziative per i più piccoli, appuntamenti musicali e teatrali con nomi di richiamo nazionale.

Ancora niente tradizionale festa con i fuochi d’artificio, ma ci saranno oltre 60 giorni di eventi diversi ogni sera, il tutto grazie al lavoro dell’amministrazione comunale in sinergia con la Fondazione Toscana Spettacolo, i commercianti del centro commerciale naturale di Altopascio e del centro commerciale naturale di Spianate, delle associazioni del territorio – Accademia di musica Geminiani, Nati per leggere, Alchemia Teatro, associazione Un passo, Natura di Mezzo, la Fondazione Centoni e il corpo musicale G. Zei.

Il programma è stato presentato questa mattina (2 luglio) dalla sindaca, Sara D’Ambrosio, gli assessori Martina Cagliari e Adamo La Vigna, Tommaso Artioli della Fondazione Toscana Spettacolo e i rappresentanti dei Centri commerciali naturali di Altopascio e Spianate. Presenti anche Gaia Stefanini, per il Panda Baskin Altopascio e Natale Tonini per l’associazione Sport Toscana Calciobalilla, e il fotografo Stefano Lotumolo.

Quattro gli ospiti vip: si parte mercoledì 14 luglio con Due pugni guantati di nero di Federico Buffa e Alessandro Nidi, venerdì 23 luglio arriva Max Giusti con Che resti tra noi, domenica 1 agosto spazio a Se non ci pensa Dio, ci penso io con Gene Gnocchi e Diego Cassani (chitarra) e domenica 5 settembre il gran finale con Elio Ci vuole un orecchio, con Elio delle Storie Tese che canta e recita Jannacci.

Tutti gli appuntamenti saranno all’aperto (in caso di pioggia verranno spostati in teatro con capienza di circa 150 posti), con posti a sedere in piazza Ricasoli alle 21,15. Questi quattro spettacoli, organizzati in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, sono gli unici che prevedono un biglietto di ingresso (tutti a 3 euro, tranne Elio a 5 euro): il ricavato sarà poi devoluto in beneficenza alle associazioni Panda Baskin Altopascio e Asd Sport Toscana Calcio balilla, che da sempre sviluppano un grande lavoro per l’inclusione dei ragazzi del territorio. Prevendite disponibili a partire dal prossimo mercoledì (7 luglio), nei giorni di mercoledì, venerdì, sabato e domenica, dalle 20 alle 21.30, al teatro comunale “G. Puccini” in via Regina Margherita. La prenotazione è consigliata (ma non obbligatoria). Per info: 0583-216280, 0583-216701.

Il programma

Il cartellone ha preso vita nella serata di ieri (2 luglio) in cui il paese ha festeggiato 140esimo anniversario della fondazione del comune di Altopascio.

Per gli amanti della musica e del cinema il 5 agosto ci sarà il concerto-evento dedicato a Ennio Morricone con i solisti dell’Ensemble Symphony Orchestra (ingresso libero, 21,15 – piazza Ricasoli), mentre la settimana successiva (giovedì 12, 21,15, piazza Ricasoli), ci sarà il concerto, a ingresso gratuito, de La Serpe d’Oro, “Il pane e la sassata (L’amore…è come l’ellera?)”, con Igor Vazzaz. Non poteva no mancare le celebrazioni per Dante, con l’Atlante poetico della Toscana, in viaggio con Dante nei borghi e delle città: l’evento è in programma venerdì 30 luglio, alle 21,15, in piazza Ricasoli con Lucia Socci e Valentina Albiani in Inferno V: Paolo e Francesca. A proposito di musica, infine, il 24 luglio l’appuntamento è con il tradizionale concerto del Corpo musicale “G. Zei”, in piazza Ospitalieri.

Spazio anche ai commercianti. Domenica 4 luglio, a Spianate, è in programma la cena sotto le stelle in via Mazzei: è il primo evento organizzato dal Centro commerciale naturale di Spianate. Una festa sotto i fiori, interamente a tema contadino, con allestimenti d’altri tempi. Dal pomeriggio, invece, caccia al tesoro nella frazione.

Tornano poi i venerdì dei commercianti di Altopascio, organizzati dal Centro commerciale naturale del capoluogo. Le Notti incantate by favoleggiando di fiaba in fiaba, l’evento che porta nel centro di Altopascio e su tutta via Cavour un’atmosfera fiabesca, con Alice nel paese delle Meraviglie, Pinocchio (venerdì 9) e le Principesse Disney (venerdì 23 luglio). Tra laboratori, animazioni, musica, vetrine a tema e allestimenti lungo il corso principale, Altopascio diventerà l’ambientazione di una fiaba, curata nei minimi dettagli.

Il fine settimana del 16, 17 e 18 luglio arriva il Frit Rock – Street food show, in via Cavour, con tre giorni di cibo sotto le stelle e tanta musica, con le cover band dei Queen-Merqury Tributo e degli AC/DC con AC/DI tributo.

Torna per il 2021, dopo un anno di stop, il Francigena International Arts Festival, organizzato dall’Accademia Geminiani (10, 15, 20, 22, 27 luglio, in piazza Ricasoli, ingresso gratuito), tornano le visite guidate alla scoperta del centro paese (9 e 16 luglio) e della Riserva naturale del Lago di Sibolla (3 e 17 luglio e 12 settembre) e tornano gli appuntamenti per i più piccoli, in centro e nelle frazioni: le letture della buonanotte e in pigiama di Nati per leggere e Associazione Alchemia (13 e 21 luglio) e le storie affamate per bambini, organizzato insieme con Fondazione Toscana Spettacolo, nel centro, in piazza delle fontane, il 31 luglio, e, ad agosto, nelle frazioni, il 7 a Spianate, il 14 a Badia Pozzeveri e il 21 agosto a Marginone.

Sempre per i più piccoli, fino al 27 luglio resterà aperto il luna park in piazza Aldo Moro.

Infine, spazio all’arte e alla solidarietà: venerdì 9, in piazza Ricasoli, viene inaugurata la mostra Sul sentiero del bene, curata e realizzata da Stefano Lotumolo, che presenterà anche il libro il cui ricavato andrà a sostenere l’associazione Radici globali; sabato 10, invece, aprirà finalmente al pubblico, la Mostra degli inizi con i quadri e il patrimonio della Fondazione Centoni, che trova casa in Sala Peregrinatio in piazza Ospitalieri. Ad agosto, inoltre, torna Arena Puccini, il cinema sotto le stelle di Altopascio.

Tutto il programma è disponibile sui canali social del Comune di Altopascio (Facebook), sul sito istituzionale (www.comune.altopascio.lu.it) e sul portale della promozione turistico-culturale di Altopascio, www.ioscelgoaltopascio.it.

Le dichiarazioni

“L’Estate addosso è esattamente la sensazione che proviamo tutti – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio insieme con gli assessori La Vigna e Cagliari -. La voglia di uscire, di stare insieme, di tornare a vivere il paese, di avere ogni sera una cosa diversa da fare. Il tutto in sicurezza e nella bellezza del nostro territorio. Se fino agli anni passati l’estate altopascese era il mese di luglio, quest’anno abbiamo introdotto una novità, che sarebbe molto bello portarsi dietro anche nei prossimi anni: non più un mese, ma un’intera estate di eventi, dove andiamo a raggiungere centro e frazioni con appuntamenti e iniziative per tutti i gusti. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto, a partire dagli uffici e da Fondazione Toscana Spettacolo, e le realtà del nostro paese, commercianti, associazioni, operatori culturali, realtà sportive: insieme rendiamo Altopascio un paese sempre più vivo, sempre più capace di raccontarsi e di attrarre nuove persone. Anche questo è ‘io scelgo Altopascio’, il percorso turistico-culturale che fa crescere il nostro comune. Coniugare bellezza e sicurezza è stato difficilissimo, grazie a tutti per il gran lavoro di squadra”.

“In collaborazione con l’amministrazione comunale – spiega il direttore della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta – abbiamo realizzato una rassegna estiva caratterizzata dalla qualità e dalla varietà artistica, in cui non mancano le proposte dedicate ai bambini e al pubblico delle famiglie, che fino a settembre animerà le serate nel centro e nelle frazioni di Altopascio. Dopo il lungo periodo di sospensione causato dalla pandemia, gli artisti tornano finalmente a dialogare con il pubblico, ricreando quel prezioso rapporto di scambio e condivisione che rende unica l’esperienza dello spettacolo dal vivo: un insostituibile alleato per rigenerare i territori attraverso la socialità e la crescita culturale”.