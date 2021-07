Raccontare i prodotti, i produttori e le eccellenze italiane. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa Il gelato è territorio lanciata dall’associazione internazionale Gelatieri per il Gelato per far ripartire le gelaterie artigianali e i produttori locali. Tra le gelaterie aderenti anche la De’Coltelli di Lucca con A Serena, gelato sentimentale

Il risultato sono più di 50 gusti speciali realizzati in maniera creativa con ingredienti d’eccellenza del territorio – dall’olio evo sabino Dop, allo zafferano di Basilicata, dalla ricotta della Frisona, ai lamponi dell’Abetone – e un racconto del Bel Paese attraverso le migliori materie prime locali selezionate con cura dai maestri gelatieri dell’associazione culturale internazionale.

Foto 2 di 2



Da ieri (1 luglio) al 31 settembre nelle gelaterie aderenti in tutta Italia da nord a sud, proporranno nel banco un ‘gusto bandiera’ realizzato con almeno un prodotto del proprio territorio, raccontando tradizioni locali fatte di eccellenza contadina e coinvolgendo in prima persona i produttori della propria filiera. Lo scopo non è solo quello di promuovere la cultura alimentare del territorio e dare visibilità agli attori delle produzioni locali, ma anche quello di mettere in luce l’artigianalità del gelatiere e le sue capacità tecniche nel creare una ricetta speciale con i prodotti della propria area geografica di appartenenza.

Il gusto bandiera della gelateria De’ Coltelli sarà A Serena, un gelato “sentimentale” dedicato a una donna speciale, la compagna di vita di Gianfrancesco. Il gelato è realizzato con latte, uova, zuccheri e tre ingredienti del Parco di San Rossore: i pinoli non tostati per mantenere un delicato sapore di resina, il miele di spiaggia il cui aroma predominante è l’elicriso e la ricotta di pecora massese della riserva.