Inbook, online l’ultimo appuntamento dedicato alla comunicazione alternativa

Terzo e ultimo appuntamento con gli incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla comunicazione aumentativa e alternativa. Il 5 luglio, a partire dalle 16,30, si parlerà di inbook, uno dei metodi per compensare la disabilità temporanea o permanente, in persone con bisogni comunicativi complessi.

In questo terzo incontro, Silvia D’Ambrosio spiegherà come costruire una vera e propria biblioteca di inbook, mentre Laura Bernasconi affronterà il tema della lettura di un inbook: i gruppi di lettura, la lettura della Lim, la lettura online, il video con modellling, il kamishibai e la rapprentazione teatrale. L’incontro sarà concluso da Antonio Bianchi che parlerà delle azioni progettuali volte alla costruzione di un contesto sociale consapevole a questo tipo di comunicazione e degli inbook, introducendo i partecipanti al progetto Comunità partecipi.

Ma cos’è un inbook? Si tratta di libri illustrati, pensati per essere ascoltati durante la lettura ad alta voce. Sono nati per bambini con bisogni comunicativi complessi, bambini con disturbo di linguaggio o di attenzione e bambini migranti. Le caratteristiche delle storie, la presenza di simboli e l’indicazione che ne viene fatta nel corso della lettura, sostengono l’attenzione condivisa e rendono più agevola la comprensione della storia.

Anche questo incontro rientra nell’ambito del progetto La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca ed è finanziato con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Per informazioni e prenotazioni, inviare una mail a biblioteche@provincia.lucca.it o telefonare al numero 0583 417946.