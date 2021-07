La famiglia di Marcello Petrozziello: “Travolti da una valanga di affetto che ci conforta”

Una “valanga di affetto” che ha travolto Marcello, anche nel momento del suo addio. La famiglia di Petrozziello è commossa per la vicinanza manifestata nel momento del lutto per la prematura scomparsa del giornalista e comunicatore che si è spento all’età di 66 anni.

Dopo la grande partecipazione e la commozione dell’intera città ai funerali, la moglie Piera, la figlia Giulia e tutta la famiglia ringraziano tutti: “Ovviamente – scrivono – sapevamo che tante erano le persone che conoscevano e apprezzavano Marcello ma non potevamo immaginare la valanga di affetto che lo ha travolto in questo suo ultimo momento. Non riusciva a smettere di scherzare. Mai. E forse anche in questa occasione si sarebbe fatto une delle sue risate dicendo un po’ a tutti ‘ma non rompetemi le scatole’”.

“Ma lo avrebbe riempito di gioia questo affetto – affermano -, ne siamo sicuri, così come ha confortato tutti noi. Un pensiero particolare ai va colleghi della stampa che lo hanno saputo ricordare in maniera così puntuale, talvolta scanzonata, sempre amichevole. Un grazie comunque a tutti quelli che in qualunque modo hanno rivolto un pensiero a Marcello in questi giorni”.