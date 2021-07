Mammografia, anche in Versilia parte lo screening sul mezzo mobile dell’ospedale

Da lunedì (5 luglio) le attività di mammografia di screening sul territorio lucchese e versiliese saranno effettuate anche sul mezzo mobile. L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha infatti esteso di recente la convenzione con una ditta esterna per l’esecuzione di questo tipo di servizio.

Questo consentirà alle donne, che nei mesi scorsi, a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 sono state impossibilitate a eseguire la mammografia di screening, di poter usufruire di una nuova e importante opportunità preventiva fino a metà settembre, fatta eccezione per la pausa estiva con interruzione delle prestazioni per una decina di giorni intorno a ferragosto.

L’attività si svolgerà anche in Versilia dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30, con pausa dalle 13 alle 14. L’unità mobile verrà posizionata all’interno del parcheggio a pagamento dell’ospedale Versilia, dove sono stati allestiti ambienti per l’accettazione e per l’attesa, con attività programmate sul mezzo mobile in modo da consentire alle donne un’attesa minima. Nelle settimane scorse sono state inviate le lettere di invito alle donne che rientrano nelle fasce di screening, complete dell’orario di esecuzione dell’esame mammografico.

Per evitare assembramenti, alle donne che devono effettuare la mammografia è raccomandato recarsi all’accettazione con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario della mammografia stessa; di portare con sé la lettera d’invito con il modulo sul retro possibilmente già compilato e firmato. La stessa procedura dovrà essere seguita dalle donne che sono state contattate telefonicamente e che non potranno avere la lettera d’invito.

Le donne che, per qualsiasi motivo, avessero necessità di riprogrammare la mammografia in altra data, devono comunicarlo al massimo con 2 giorni di anticipo rispetto all’appuntamento in modo da consentire l’arruolamento di un’altra persona al loro posto. Per farlo è possibile telefonare al numero 0584 6058714 o 0584 6055524 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 o inviare una comunicazione per posta elettronica all’indirizzo sovg@uslnordovest.toscana.it, indicando sempre nome e telefono per poter essere ricontattati.

“Con l’auspicio che tutte le donne invitate aderiscano all’invito, si ribadisce a tutta la cittadinanza l’importanza degli screening che ogni anno consentono di curare persone con lesioni tumorali in fase iniziale evitando scenari talvolta devastanti – ricorda l’azienda sanitaria -. Oltre allo screening mammografico, è importante aderire anche alle altre campagne di screening su cervice uterina e colon retto perché la prevenzione si è dimostrata essere la migliore arma in nostro possesso. Ricordiamoci tutti che senza la prevenzione si passa direttamente alla cura che non sempre potrà essere tempestiva, visto che dipende dal momento in cui si intercettano certe tipologie di lesioni.”