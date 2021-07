Massarosa verso il voto, il Pd avvia il dialogo per una coalizione di centrosinistra

Dopo la caduta dell’amministrazione Coluccini il Partito democratico ha avviato un dialogo con le diverse forze politiche per costruire una solida coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni di autunno.

“La situazione eccezionale di un comune devastato da due anni di follia politica che alla fine si è messa in condizione di essere travolta dai propri atti rovinosi, richiede un’amministrazione in grado di operare da subito con efficacia, con competenza e senza improvvisazioni – spiegano dal Pd -. Questo, a nostro avviso, chiede una larga fetta dell’opinione pubblica che guarda a un centrosinistra inclusivo come l’unico campo dal quale può venire una proposta credibile di governo. Abbiamo riscontrato in tutti gli interlocutori, tanto forze del centrosinistra nazionale, quanto forze con le quali abbiamo condotto una vincente opposizione in consiglio comunale, la volontà di costituire la più ampia alleanza. Abbiamo anche convenuto che centrale dovrà essere l’esperienza della battaglia dei gruppi consiliari e delle forze politiche che hanno condotto l’opposizione in questi anni, un’esperienza riconosciuta e legittimata da ampi strati dell’opinione pubblica e che ha visto gli esponenti del Partito democratico in prima linea in maniera concreta e propositiva”.

“Questo deve essere anche il punto di partenza per la costruzione di un programma che indichi le priorità per il nostro comune, i bisogni strutturali e di servizi per la nostra comunità, senza tralasciare le problematiche sopravvenute in questi anni che dovranno essere affrontate e risolte – prosegue il partito -. Dalla prossima settimana avvieremo un percorso di ascolto che renda la gente protagonista delle scelte e, se necessario, dello scioglimento dei nodi politici. Nel caso deprecato non si dovesse trovare una soluzione rispetto alla candidatura a sindaco, una soluzione che non dovrà essere limitata da pregiudiziali, abbiamo anche proposto alle forze politiche di dare la parola agli elettori e chiedere a loro di indicare con il loro voto un nominativo. Questo percorso però dovrà essere caratterizzato da rapidità, imposta dai tempi, e da un effettivo coinvolgimento della società massarosese: questo è l’appello che abbiamo lanciato ai nostri interlocutori”.