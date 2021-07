Primi tre mesi da primario per Marco Vista che, dopo la procedura concorsuale, ad aprile è stato nominato direttore dell’unità operativa di neurologia di Lucca.

Vista si è laureato in medicina e chirurgia nel 1989 all’Università degli Studi di Pisa, dove si è poi specializzato in neurologia nel 1993. Nel 1999 si è poi specializzato in medicina fisica e riabilitazione alle Università di Pisa e Firenze. Dal 1997 a oggi è sempre stato dirigente medico della neurologia di Lucca e dal novembre 2018, a seguito del pensionamento della dottoressa Monica Mazzoni, era direttore facente funzione di questa stessa unità operativa complessa.

Nel corso della sua attività professionale Vista ha sviluppato competenze specialistiche nell’ambito diagnostico e terapeutico neurologico, in particolare nella gestione delle patologie ad alta complessità clinico assistenziale. A partire dal 1998 ha infatti gestito l’ambulatorio di livello aziendale per i disturbi cognitivi dell’adulto, con oltre 2mila assistiti. È inoltre referente, per l’Azienda Usl Toscana nord ovest, per il piano regionale demenze e ha partecipato alla stesura delle linee guida per la diagnostica neuropsicologica delle demenze, per la diagnosi di idrocefalo normoteso, per il trattamento dei disturbi comportamentali delle demenze nel gruppo Univa, che coordina a livello toscano l’attività delle Uva.

“La mia attività – spiega Vista – è continuata in questi anni nel solco tracciato dalla dottoressa Mazzoni, la quale a suo tempo aveva costruito, con grandissima professionalità, un reparto completo in tutti i settori della Neurologia, coadiuvata da un team di professionisti di altissimo livello. Questo ha sicuramente facilitato fin dall’inizio il mio nuovo ruolo, non più esclusivamente clinico ma anche gestionale.

I miei primi 3 mesi da direttore sono stati ovviamente caratterizzati dal proseguo dell’attività routinaria, che proveniva dal difficilissimo periodo pandemico, peraltro affrontato da tutti i miei colleghi con grande professionalità, vedendo lentamente tornare il nostro lavoro ai consueti ritmi pre-Covid. La recente nomina di Alessandro Napolitano a direttore della struttura di neurologia di Massa è stata accolta con grande gioia da tutti noi, per il prestigioso ruolo che il collega ha meritatamente assunto. Speriamo comunque di poter colmare quanto prima, almeno parzialmente, il grande vuoto che ha lasciato il trasferimento di questo validissimo professionista”.

“La struttura complessa di Neurologia dell’ospedale di Lucca – prosegue il dottor Vista – assicura prestazioni di diagnosi e cura in regime ordinario, day hospital e ambulatoriale. Le attività di punta del reparto sono la gestione degli ictus ischemici con trattamento fibrinolitico in collaborazione con lo Stroke team di area vasta nord ovest, il centro per la sclerosi multipla e gli ambulatori specifici per le malattie neurodegenerative, ma tutti gli ambiti della neurologia sono affrontati con altissima professionalità, dai traumi cranici non neurochirurgici all’emicrania, dall’epilessia alla miastenia, senza dimenticare l’ampia offerta della diagnostica neurofisiopatologica. La collaborazione con la diagnostica per immagini e con le altre specialistiche permette inoltre un’accurata gestione delle patologie neurologiche sia in acuto che in cronico”.