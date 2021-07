Real Forte Querceta, l’ex capitano Fabio Biagini lascia la maglia bianconeroazzurra

Fabio Biagini lascia la maglia bianconerazzura. Ad annunciarlo è il Real Forte Querceta, società per la quale il calciatore ha indossato la fascia da capitano.

“Arrivato a Forte dei Marmi sei anni fa, Biagini si è infatti reso protagonista della cavalcata culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza nel 2016, per poi divenire bandiera dei nostri colori in Serie D indossando la fascia di capitano con serietà e professionalità per quattro stagioni consecutive – ricorda il Real Forte Querceta -. Ringraziamo Fabio per il contributo dimostrato come ottimo calciatore, solido capitano e uomo straordinario, capace di rispecchiare sempre i valori e i principi a fondamento del Real Forte Querceta, con i migliori auguri per il prosieguo di carriera e di vita”.