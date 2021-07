Eutanasia legale, a Forte dei Marmi si può firmare per il referendum

Questa mattina (3 luglio), nella sede municipale, il sindaco Bruno Murzi e il capo di Gabinetto Stefano Neri hanno sottoscritto la raccolta firme per il referendum “Eutanasia Legale” promossa dall’associazione “Luca Cascioni”. Le firme sono avvenute alla presenza di Marco Cappato, primo sostenitore dell’iniziativa; Fabio Simonini, referente di zona per la campagna referendaria; dell’attivista Paolo Babboni e infine dell’Assessore Enrico Ghiselli, in qualità di autenticatore.

“La mia non è una presa di posizione sull’eutanasia legale – spiega il Sindaco Bruno Murzi – ma ritengo doveroso che sia riconosciuto ai cittadini il diritto di esprimere il proprio pensiero a riguardo. Scopo di questa iniziativa infatti è quello di richiedere un referendum attraverso il quale gli italiani possano dichiararsi favorevoli o contrari, secondo la propria sensibilità. Per questo motivo io, gli assessori e i consiglieri aderenti, daremo il nostro aiuto per iniziative di raccolta firme sul nostro territorio”.

Per i cittadini interessati a promuovere il quesito referendario, è possibile recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune di Forte dei Marmi, dove sono presenti i moduli per la raccolta firme. Sarà altresì possibile effettuare la sottoscrizione tramite quei consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, che vorranno mettersi a disposizione per l’autentica.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0584 280235.