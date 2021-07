Forte dei Marmi inaugura la nuova rotonda in via Vico e la scultura Cavallo e Cavaliere di Ugo Guidi

Questa mattina (3 luglio) alle 9 è stata inaugurata dal sindaco Bruno Murzi la nuova rotatoria di Via G.B. Vico. Per l’occasione è stata scoperta la statua Cavallo e Cavaliere (1974), concessa in uso dal Museo Ugo Guidi e posizionata al centro della nuova rotonda.

“E’ importante inaugurare la rotonda oggi per due motivi che reputo essenziali. Il primo riguarda la viabilità in quanto il semaforo presente precedentemente rappresentava un ostacolo al deflusso del traffico in uscita ed entrata a Forte dei Marmi. Il secondo motivo è che con questa opera inizia per noi il percorso di completo risanamento di via Vico – afferma il sindaco -. Ringrazio la società Salt non solo perché si è fatta carico della progettazione della rotonda, ma anche per l’accordo che ha stipulato con noi che ci ha consentito di prendere in uso un lungo tratto di particelle di terreno di via Vico. Questo ci permetterà di intervenire con un progetto di riqualificazione, dalla creazione di una ciclabile, fino alla realizzazione di marciapiedi e aiuole. Cambierà il volto dell’ingresso del nostro Paese come merita il nome di Forte dei Marmi.”

Il primo cittadino ha poi dedicato le sue parole all’opera collocata al centro della rotonda: “E’ davvero una grandissima soddisfazione aver inserito una statua di un artista fortemarmino, Ugo Guidi. Si tratta di Cavallo e Cavaliere che io personalmente trovo una scultura bellissima, ma non voglio prendermi meriti nella scelta che è stata effettuata da un’apposita Commissione composta da tre esperti del mondo dell’arte: la professoressa Maria Adriana Giusti, la professoressa Giovanna Uzzani e il professor Antonio Lo Pinto.”

L’opera di Guidi, in travertino romano, è una delle più significative del suo percorso artistico; il cavallo in corsa si presenta dinamico e prorompete, tanto da fondersi indissolubilmente con il corpo del cavaliere, i due insieme formano un unico soggetto che rappresenta lo stretto legame tra uomo e animale.

“Ci tengo a ringraziare oltre alla famiglia Guidi – conclude il sindaco Murzi – che ci ha dato in uso l’opera , l’assessore Enrico Ghiselli, l’ufficio lavori pubblici e l’assessore alla cultura Graziella Polacci. Stiamo inoltre pensando di allestire una mostra proprio intorno all’opera Cavallo e Cavaliere e rendere omaggio ad un grande artista fortemarmino”