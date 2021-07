Torna lo Shakespeare Festival, ma sarà on line

Tutti i segreti dello Shakespeare Festival online per un’edizione speciale in attesa del ritorno in teatro a novembre. Finalmente ci siamo, lo Shakespeare Festival dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia è pronto con 5 appuntamenti esclusivamente online ma ricchi di sorprese, dal 5 al 9 luglio, sempre alle ore 18 sulle pagine facebook e youtube del Festival e della Next Artists, compagnia che organizza la manifestazione.

Sarà l’occasione per condividere con il pubblico ogni aspetto del Festival dalla recitazione in lingua inglese, che da sempre lo caratterizza, al dietro le quinte e agli approfondimenti tematici di esperti e professori. Un vero e proprio viaggio di immagini e parole in 5 tappe con la collaborazione del giornalista Andrea Montaresi ad accompagnare lo spettatore tra il palcoscenico e i camerini con interviste e video messaggi di tutti i protagonisti.

Questa edizione speciale diretta come sempre dalla professoressa Antonella Padolecchia è stata realizzata grazie al patrocinio ed al contributo del Comune di Camaiore che crede fortemente nella manifestazione ed è già a lavoro con la Next Artists per la versione in presenza nel prossimo autunno.

“Questa edizione del Festival Shakespeare è una vera e propria edizione ponte – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Camaiore Gabriele Baldaccini – che ci auguriamo possa rilanciare la manifestazione in attesa di tornare prestissimo in teatro. Ho notato una grande attenzione alle dinamiche e ai temi della scena contemporanea e anche una capacità di avere uno sguardo giustamente rivolto verso il passato, soprattutto nell’edizione precedente, che è stata sicuramente un faro guida per il percorso intrapreso oggi da questo affascinante evento versiliese. Ringrazio quindi i ragazzi e le ragazze della Next Artist e la professoressa Padolecchia per l’impegno e le capacità che sempre mostrano nella realizzazione di questo nostro importante appuntamento”.

Ma intanto ci sono questi cinque “salotti shakesperiani”, a partire dal primo appuntamento lunedì 5 luglio alle 18 in cui gli attori della Next Artists regaleranno al pubblico web alcuni dei più famosi estratti delle opere del Bardo.