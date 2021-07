Sos per Balù: è scomparso a Montecarlo dal 25 giugno

Della serie torna a casa Lassie.

Balù, 2 anni e mezzo, razza pastore scozzese à scomparso a Montecarlo, in via della Resistenza, dal 25 giugno, alle 23.

L’ultimo avvistamento è stato il 2 luglio in Via Micheloni, di sera.

“IL cane – avvisa la famiglia proprietaria del cane – è molto spaventato, non tentate di prenderlo, non chiamatelo e non avvicinatelo”.

Chi lo avvista chiami subito i proprietari, Oriano e Anna, ai numeri 338-8059140 e 331-1674856