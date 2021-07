Da Gianna Nannini a Enrico Brignano: la Garfagnana riparte con oltre un mese di spettacoli

Il rock grintoso di Gianna Nannini e il pop anni 90 di Max Pezzali. Il cantautorato doc di Niccolò Fabi e quello intriso di rap di Willie Peyote. E poi, Marco Masini, Francesca Michielin, Michele Bravi, Giovanni Allevi. L’ironia irresistibile di Enrico Brignano, Max Giusti e Jonathan Canini, il concerto all’alba di Roberto Cacciapaglia e molto altro. I big della musica e della comicità italiana si danno appuntamento nel cuore delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano per il festival Mont’Alfonso sotto le stelle, oltre un mese di spettacoli, dal 16 luglio al 24 agosto, a Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana.

Il festival è stato presentato questa mattina (5 luglio) dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, da Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana e presidente Unione dei Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani sindaco di San Romano in Garfagnana, dal cantante Marco Masini, e da Massimo Gramigni e Claudio Bertini, di Prg, organizzatori Festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Quasi un Fitzcarraldo, una impresa eroica e coraggiosa che porta grandi nomi dello spettacolo in due secolari fortezze, quella di Mont’Alfonso a Castelnuovo e quella delle Verrucole a San Romano, immerse in meravigliosi scenari naturali. Location che hanno fatto innamorare, in primis, gli stessi artisti.

Il programma

Si parte venerdì 16 luglio con una serata anteprima a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria nel segno di Astor Piazzolla e delle sue origini garfagnine, nel centenario della nascita: sul palco della Fortezza di Mont’Alfonso sale il Quinteto Astor Piazzolla, formazione nata in seno alla Fondazione Astor Piazzolla – con la direzione di Laura Escalada Piazzolla – che da oltre venti anni gira il mondo proponendo arrangiamenti autografi e gioielli pressoché inediti del massimo esponente del nuevo tango. I biglietti gratuiti per assistere allo spettacolo sono disponibili presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana o si possono scaricare dal sito https://bit.ly/QP_MASS21.

Si prosegue con due serate di ospitalità. Sabato 24 luglio alla Fortezza di Mont’Alfonso spazio agli Staindubatta: testi in dialetto garfagnino su suoni elettrici e naturali che si fondono per dare vita ad un stile molto identificativo. Domenica 25 luglio tutta l’ironia di Max Giusti, in scena con lo spettacolo “Va tutto bene” promosso da Fondazione Toscana Spettacolo.

Tra le novità di questa edizione, il coinvolgimento della maestosa Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana, dove venerdì 30 luglio il concerto di Francesca Michielin dà il via al festival.

Max Pezzali porta sabato 31 luglio alla Fortezza di Mont’Alfonso il suo “Max90 Live Tour” interamente dedicato ai suoi grandi successi degli anni ’90: un live per rivivere quelle emozioni e storie che Max ha saputo raccontare così bene nei primi quattro album degli 883.

Lunedì 2 agosto seconda tappa alla Fortezza delle Verrucole, insieme a Michele Bravi e al suo live piano e voce: in scaletta ci sono il nuovo singolo “Falene”, il recente concept album “La Geografia del Buio” e molte sue canzoni di successo.

Pianoforte e voce è anche la formula scelta da Gianna Nannini per il suo attesissimo concerto di giovedì 5 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso: occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati della rocker senese in versione intima e affascinante.

Sabato 7 agosto un altro scorcio di ironia, quella dirompente e tutta toscana di Jonathan Canini, in scena con una versione “Reloaded” e ricca di novità del suo cavallo di battaglia “Cappuccetto Rozzo”.

La comicità si intreccia alla magia per MagiX, il Festival della Magia e dell’Illusionismo che domenica 8 agosto, a Mont’Alfonso, taglia il traguardo della 20esima edizione con un super evento diretto dal Mago Ruitz, tra i massimi artisti italiani del genere, e i suoi ospiti.

Mercoledì 11 agosto sale sul palco Niccolò Fabi, due ore di musica, parole e immaginario visivo, insieme ai compagni di viaggio Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia. Obiettivo dichiarato: rivivere qualcosa che è mancato profondamente in questo ultimo anno.

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, venerdì 13 agosto, tutto l’estro del compositore, direttore d’orchestra e pianista Giovanni Allevi, in un incontro-spettacolo dal titolo “Parole e musica” che lo vede al fianco dell’attore, conduttore e regista Pino Strabioli.

Appuntamento speciale domenica 15 agosto: Ferragosto alla Fortezza di Mont’Alfonso si apre con il concerto all’alba – alle 4,45 – di Roberto Cacciapaglia, tra i pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Pioniere della musica cosmica, alfiere del minimalismo, Roberto Cacciapaglia presenta un melange immaginifico in cui tesse trame classiche e pop. Per chi lo desidera, al concerto è abbinata una camminata notturna con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont’Alfonso.

Willie Peyote ha rimodellato gli stilemi del rap attraverso un approccio cantautorale. Il “Mai Dire Mai Tourdegradabile” che lo porta giovedì 19 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso prende il nome dal brano che ha presentato al Festival di Sanremo e che ha regalato al rapper torinese il Premio della Critica Mia Martini.

E ancora, venerdì 20 agosto ferma alla Fortezza il tour “ElettroAcustico 2021” di Marco Masini: “Una prova di riavvicinamento, per riassaporare il gusto di stare insieme che solo l’estate ci può regalare”, come lo ha definito l’artista, che insieme a Massimiliano Agati (percussioni), Cesare Chiodo (basso e chitarra) e Lapo Consortini (chitarra acustica) spazierà tra i tanti successi della sua carriera.

“Un’ora sola vi vorrei” è lo spettacolo che Enrico Brignano presenta domenica 22 agosto: a spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, concentrando il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico.

Il festival si chiude martedì 24 agosto con le “Musiche dal grande schermo” dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta: da “La vita è bella” a “Nuovo Cinema Paradiso”, da “C’era una volta in America” a “Il gattopardo”, una cavalcata attraverso le partiture che Piovani, Morricone e Rota hanno regalato alla settima arte.

Le dichiarazioni

“Basta scorrere il programma di ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – per rendersi conto, immediatamente, di trovarsi davanti ad un grande evento estivo e musicale. Ricco, coinvolgente, eterogeneo. Un festival musicale che parla a più generazioni e che porta la grande musica in un contesto magico, come quello delle Alpi Apuane, tra le secolari mura della Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana. Il complesso periodo che stiamo attraversando ha visto fortemente penalizzato il settore cultura e spettacolo, per questo hanno ancora più valore l’organizzazione e la promozione di eventi come questo, che profumano di rinascita, di bellezza, di leggerezza, di normalità”.

“In un momento di ripartenza dell’economia e del turismo come quello che stiamo vivendo – afferma il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini – manifestazioni quali quella di Mont’Alfonso sono sicuramente una carta vincente per rilanciare i territori e attrarre visitatori e turisti nelle nostre zone, soprattutto montane, che forse sono quelle maggiormente penalizzate dal turismo di massa. I nomi che compongono il cartellone sono tali, infatti, da attrarre nel nostro territorio non solo gli appassionati, ma anche coloro che vogliono trascorrere qualche giorno di vacanza e approfittare di un cartellone che permette di assistere a eventi unici e in totale sicurezza. Inoltre, il coinvolgimento anche della Fortezza delle Verrucole come ulteriore location rappresenta senza dubbio un arricchimento per la manifestazione”.

Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana e presidente dell’Unione dei Comuni Garfagnana: “Siamo alla seconda edizione e il festival allarga già gli orizzonti, inserendosi a pieno titolo tra le offerte culturali e turistiche della Garfagnana. Molte strutture stanno disponendo offerte ad hoc legate alla manifestazione, il festival si conferma quindi uno straordinario volano economico, oltre che un importante momento di visibilità per il territorio. Ringrazio tutte le istituzioni, le associazioni, i volontari che stanno lavorando e lavoreranno al festival. E un grazie a Massimo Gramigni e Claudio Bertini per lo straordinario cartellone che ci proietta tra i maggiori festival dell’estate toscana”.

“La nostra amministrazione ha accolto con entusiasmo la proposta di utilizzare la Fortezza Estense delle Verrucole per due concerti del programma Mont’Alfonso sotto le Stelle – aggiunge Raffaella Mariani, sindaca di San Romano in Garfagnana – . Pur tutelando il monumento così fragile e strategico favoriamo quelle iniziative che diano spazio alla valorizzazione di forme d’arte e spettacolo. La fortezza, uno dei principali simboli del nostro territorio, è fruibile e a disposizione per testimoniare bellezza, storia e valore ambientale. Un ringraziamento ai promotori per aver creduto nelle potenzialità della Garfagnana”.

“È un onore anche quest’anno essere partner di questa manifestazione di altissima qualità e pregio, che porta sul palco artisti sempre più importanti, in una rassegna culturale, concertistica e musicale di notevole rilievo – dichiarano i soci Conad Nord Ovest della Garfagnana –. Oggi più che mai sostenere la musica e la cultura ci rende orgogliosi e speriamo che il mondo dello spettacolo nella sua globalità possa al più presto ripartire e siamo certi che il Festival faccia da cassa di risonanza per tutto il territorio della Garfagnana. L’appuntamento con il Festival rappresenta sicuramente l’occasione per mettere in evidenza la tradizione locale e la gastronomia tipica delle nostre zone, nonché l’eccellenza dei prodotti del territorio. La distintività di Conad passa infatti proprio dal territorio ed è sinonimo di una presenza capillare, per questo con i nostri punti di vendita vogliamo essere vero punto di riferimento nelle aree in cui operiamo”.

Biglietti

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, telefono 0583 641007; orario giorni feriali 9,30/12,30 – 15,30/18,30; domenica e festivi: 10/12,30 – 16/17,30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche le sere dello spettacolo, dalle 19, presso le biglietterie della Fortezza di Mont’Alfonso e della Fortezza delle Verrucole. Info: 0583 641007 – 055 667566 – www.montalfonsoestate.it. Info biglietteria solo nei giorni di spettacolo 334 6167210, dalle 18,45.

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583 641007). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico. Per la Fortezza di Mont’Alfonso, i portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale C. Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza. Info e prenotazioni presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (telefono 0583 641007). Per la Fortezza delle Verrucole è possibile prenotare, con un anticipo di qualche giorno, un servizio di trasporto con mezzo a cremagliera contestualmente all’acquisto del biglietto presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana.

Parcheggi, navette e indicazioni

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso) e di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana. Per gli spettacoli alla Fortezza delle Verrucole è disponibile il parcheggio gratuito della Fortezza (orario: 18/23,30), a circa 6oo metri dall’ingresso. Tutte le indicazioni su come raggiungere le due fortezze sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

Navette, parcheggi speciali, centinaia di addetti pronti ad assistere il pubblico: a rendere possibile Mont’Alfonso sotto le stelle è una macchina organizzativa complessa e rodata con successo nel corso della prima edizione dell’anno passato, grazie alla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, Prg e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Main sponsor: Conad Nord Ovest. Sponsor: Idrotherm 2000, Antica Valserchio Srl, Guidi Gino SpA, Lunardi Movimento Terra, Numeria Sgr SpA, Carron, Lucart SpA, Ipersoap-PiùMe, Fabbrica Abitare Castelnuovo. Con la collaborazione di Lucca Promos. Media partner: Noi Tv e Radio Bruno.

Il servizio di gestione di emergenza e di controllo e rispetto delle normative Covid, ed assistenza al pubblico è coordinato dall’ufficio comunale di Protezione Civile del comune di Castelnuovo di Garfagnana diretto dal geometra Vincenzo Suffredini, con l’indispensabile supporto delle associazioni di volontariato di Protezione Civile del gruppo volontario comunale di Protezione Civile del comune di Castelnuovo di Garfagnana, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana (sia servizio sanitario che Protezione Civile) e degli Autieri d’Italia – sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso, aperto tutte le sere di spettacolo.

Info: 0583 641007 – 055 667566 – www.montalfonsoestate.it www.turismo.garfagnana.eu – http://www.castelnuovogarfagnana.org